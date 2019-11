El comité de Ford demanarà a la direcció europea "garanties de càrrega de treball"

Els quatre sindicats que formen part del comité d'empresa de la planta de Ford a Almussafes (València) han consensuat una postura comuna que traslladaran aquest dijous a la direcció europea de la multinacional, a través d'un document que reclama a la companyia que "es comprometa amb el futur" d'aquesta fàbrica "garantint càrrega de treball, nous productes i l'ocupació" i li demana "transparència" a l'hora de comunicar els seus plans.

El president del Comité d'empresa de Ford Almussafes, Carlos Faubel, serà l'encarregat de fer arribar l'escrit conjunt a la direcció europea aquest dijous durant la trobada del Comité d'empresa Europeu que se celebra a Colònia (Alemanya).

En el seu escrit, els sindicats posen en valor l'"esforç" realitzat al llarg d'aquests anys pels treballadors de la planta de valenciana -l'única que la multinacional nord-americana té a Espanya- i exigeixen a la direcció europea que "siga responsable amb una plantilla que tant li ha donat" i es comprometa amb el seu futur "garantint nous productes i l'ocupació", han explicat fonts coneixedores del text.

Els sindicats de Ford Almussafes han volgut expressar aquesta "postura unitària" davant de la "incertesa" que es viu en la fàbrica, després de l'anunci de la companyia de traslladar als Estats Units la producció dels motors Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres l'any 2024, açò és, el 90% dels motors que es fabriquen en la planta valenciana.

En el seu escrit, el comité d'empresa també demana a la companyia "transparència" a l'hora de comunicar els plans de futur per a aquesta factoria i demanda que se'ls done "tota la informació" per a poder asseure's a parlar, en lloc d'anar assabentant-se de les coses "per goteig", assenyalen les mateixes fonts.