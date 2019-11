'Migrats' reuneix al Carme i Espai Inestable 20 creadors de dansa contemporània amb accent social

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest dimecres el cicle acompanyat per Jacobo Pallarés, codirector de Projecte Inestable; Tatiana Clavel, professora del Conservatori Professional de Dansa de València, i la coreògrafa María Tamarit.

"El cicle Migrats, que compleix la seua tercera edició, va ser una de les primeres apostes del Centre del Carme per recolzar la dansa contemporània, donant visibilitat als seus creadors. A partir d'ací, diferents festivals d'arts escèniques han consolidat la seua presència en el centre d'art, gràcies a la qual cosa hem pogut gaudir recentment de Circuit Bucles, o també a través de les residències 'Graners de Creació', recolzant la producció artística, generant oportunitats i fomentant l'accés a l'espai públic dels i les artistes en contacte amb la ciutadania", ha subratllat Pérez Pont.

Des dels seus inicis, l'objectiu de 'Migrats' resideix a generar un context que done visibilitat a coreògrafs i coreògrafes del territori que han emigrat a altres països bé per a continuar formant-se o per a desenvolupar la seua activitat professional en l'estranger, sobretot en l'àmbit europeu.

Al llarg de les tres edicions, l'etiqueta de migrats que s'atorga als participants ha anat transformant-se per a acabar tenint, a dia de hui, un sentit més ampli: des d'artistes valencians de major recorregut que resideixen i treballen en l'estranger, com a artistes emergents valencians que són susceptibles d'emigrar a altres països en un futur pròxim.

Des de l'organització "hi ha una clara aposta pel diàleg i la retroalimentació en forma, contingut i referents entre aquests dos perfils".

En aquesta tercera edició, la programació està "marcada per la preocupació sobre qüestions socials i ontològiques de plena actualitat, com poden ser les percepcions hegemòniques de la realitat, el qüestionament de i sobre la identitat, o la visibilització de temes com la sexualitat i la malaltia", expliquen els responsables de la proposta cultural.

En el que concerneix a la percepció, el públic podrà conéixer el treball de la ja veterana en el cicle Lucía Jaén, des de Dinamarca, que es pregunta sobre els límits i les tensions entre el subjecte i l'objecte, l'humà i el no humà en el món natural; o l'estudi de Dakota Comín, des d'Alemanya, sobre com el cos està condicionat per la vida sobreestimulada i sobreocupada.

Plantejaments sobre noves corporalitats amb la inclusió de les tecnologies d'ús quotidià com en el cas d'I-4, l'última creació de la coreògrafa Julia Zac.

FEMINISME I ACCIÓ POLÍTICA

A més, pensaments entorn de la identitat, sobretot vinculats al feminisme i a l'acció política, es troben també molt presents en els treballs de Sara Blasco (Alemanya), en el seu sol experimental que parla de la sexualitat femenina a partir d'un estudi sociològic dut a terme per ella mateixa; Javi Valls, amb la seua peça Kali, on descobreix una ràbia cega cap a la masculinitat tòxica i busca retrobar-se amb la seua feminitat; o Rodrigo Marengo (Xile) que proposa el cos com a territori de resistència i la diversitat com a punt de trobada.

Sobre la malaltia com a tabú reflexionen les coreògrafes Paula Serrano (Alemanya) i Alicia Cubells (República Txeca); la primera reivindicant el malestar com a discurs i visibilitzant la malaltia com a procés creatiu; i la segona a través de la relació entre el dolor físic i el sentiment de rebot, vinculant les ferides als fantasmes interns.

En definitiva, "una programació heterogènia que reivindica la dansa com a espai polític i generador de discursos en l'esfera pública" comisariada per Tatiana Clavel, Rocío Pérez i Santi de la Fuente, professionals de la dansa i professors dels conservatoris superior i professional de València.

Els professionals declaren: "Migrats és perifèria mòbil, joventut amb maleta sempre llesta. Arreplega talent emergent però que té molt de recorregut damunt. És una aposta per la saviesa que encara no té text de referència, una celebració pel retorn dels qui es van marxar i una espenta d'ànim per a les quals van a fer-ho en breu".

Per a la imatge d'aquesta tercera edició del cicle s'ha comptat amb la coreògrafa valenciana María Tamarit, premiada amb una residència en Espai Inestable a partir del seu treball en l'edició de l'any anterior.

Presentarà la seua creació de llarga durada, (H)aire, els dies 13 i 20 de novembre a les 20h, que proposa un diàleg entre l'espai, la música electrònica i la materialitat del cos per a distorsionar la nostra percepció i convidar-nos a imaginar més enllà de la qual es veu.

Les actuacions podran veure's de dimecres a diumenge, del 13 al 24 de novembre, a les 20.00 h en Espai Inestable; i els dissabtes i diumenges a les 12.00 h en el Centre del Carme Cultura Contemporània, aquestes últimes amb accés lliure.