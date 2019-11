Acaip comptabilitza 690 incidents greus o molt greus a Picassent en sis mesos

El sindicat Acaip ha comptabilitzat 690 incidents greus o molt greus en l'establiment penitenciari de Picassent (València) en sis mesos (de gener a juny), dels quals deu són agressions o intents d'agressió a treballadors. El centre alberga en l'actualitat 41 interns de primer grau -el règim que s'aplica als reclusos més perillosos- quan el màxim assignat és de 30.

Acaip ha assenyalat en un comunicat que el de València és un dels centres penitenciaris més conflictius del sistema espanyol, i el mòdul que alberga la majoria de reclusos de primer grau "té gran quantitat de deficiències estructurals en matèria de seguretat i suposa un risc afegit per als treballadors".

A aquesta situació suma un "dèficit endèmic" en matèria de personal pel "maltractament" de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries que "ho considera com un centre normal a l'hora de dotació". En període vacacional un sol funcionari ha de fer-se càrrec de més de 140 interns "pràcticament tots els dies, estant per davall dels servicis mínims que s'imposen per l'administració en cas de vaga", denuncia.

D'acord amb les dades d'Acaip, entre les agressions s'inclouen punyades en la cara, patades, mossegades o esgarrapades. Com més significatiu, inclou un fet ocorregut el 28 de març en el qual un intern amb antecedents d'incidents en el centre i que anava a ser traslladat a un altre, va llançar des de l'autobús una patada que va colpejar un funcionari en la cara, que va haver d'estar diversos dies de baixa mèdica.

Així mateix, comptabilitza 78 casos d'amenaces greus, coaccions o insults greus a treballadors (en molts supòsits es tracta d'amenaces de mort); en huit ocasions, els interns s'ha resistit "de forma activa i violenta" al compliment d'ordes; es registra un intent d'insubordinació o desorde col·lectiu i s'ha consumat una evasió, el passat 2 de juny quan un intern que feia tasques de manteniment en el pàrquing va eixir corrent a l'exterior.

Altres incidents que relata Acaip són 179 intents de resistència passiva per interns; 98 agressions entre reclusos -una un intern va colpejar amb violència un altre amb una maleta en el crani- i 44 casos d'amenaces i coaccions greus entre interns. En aquest període de sis mesos s'han trobat 187 objectes prohibits en el centre; 28 casos d'autolesions i un suïcidi consumat; nou intoxicacions greus per consum de drogues i sis trencaments de condemna en no tornar els reclusos a la presó després de permisos.

Acaip insisteix que el centre no reuneix condicions de seguretat per a albergar aquests interns i recalca que no es tracta d'una percepció sindical sinó que el propi Defensor del Poble va formular una recomanació de tancament del departament, rebutjada per la Secretaria General d'IIPP.

Segons Acaip, que incideix que el centre previst a Setaigües seria "fonamental" per a "descongestionar" Picassent, assegura que en els últims quatre anys s'ha perdut més d'un 25 per cent de la plantilla sense que es reposen les vacants i calcula que falten més de cent treballadors sobre el nombre mínim que hauria d'haver d'acorde amb la Relació de Llocs de treball.