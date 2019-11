Gijón.- Aprobada en Pleno una modificación de algo más de dos millones de euros

Así lo han hecho durante el Pleno Municipal, en el que se ha guardado a su inicio un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la científica asturiana Margarita Salas, Hija Adoptiva de la Villa.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha explicado que se destinaría a cada una de estas empresas, Emulsa y Emulsa, un millón de euros, y 70.000 euros para el centro de transportes.

En el caso de Emtusa, la edil ha incidido en la necesidad de ir renovando la flota de vehículos. Ha indicado, en este sentido, que Emtusa cuenta con una flota de 82 autobuses con una edad media de 7,40 años de edad media, pero 13 de ellos superan los 13 años de antigüedad. Es por ello, que es preciso sustituirlos por otros híbridos menos contaminantes.

Y en respuesta a Ciudadanos, ha remarcado que nada más lejos de la intención del Gobierno que comprometer la viabilidad de Emtusa. Ha recalcado, unido a ello, que para favorecer la movilidad sostenible, una de las medidas es bajar el autobús para favorecer el uso del transporte público.

De ahí que se asume que habrá que hacer aportaciones extra. Y precisamente la subida de impuestos, según ella, se hace necesaria para poder cubrir la renovación de la flota y atender más necesidades.

Respecto a Emulsa, ha justificado la necesidad de adquirir más maquinarias, como por ejemplo dos barredoras, una fregadora o un camión grúa para llevar a cabo, entre otras cosas, un plan de podas.

En cuanto al Centro de Transportes, sociedad mixta presidida por el Ayuntamiento de Gijón, ha mostrado la preocupación del Gobierno local porque a 30 de septiembre tenía 33.337 euros de pérdidas. Es por ello que es preciso un plan de reactivación de la empresa que le lleve a crecer, además de acometer de forma urgente los gastos de mantenimiento de instalaciones.

COLEGIO DE JOVE

Por otro lado, en contestación a Foro respecto a la falta de diligencia del Gobierno local en el colegio de Jove. Pineda ha incidido en que ya está incluido en el presupuesto la sustitución de los canalones del colegio de Jove. Ha insistido, sobre esta cuestión, en que el presupuesto está pero la climatología "jugó una mala pasada".

Dicho esto, ha recalcado que ya se está haciendo el mantenimiento, además de que para agosto hay aprobadas otras obras para el verano. Precisamente en la sesión plenaria representantes del Ampa del colegio de Jove han mostrado pancartas reclamando obras de mejora del centro educativo tras provocar las intentas lluvias inundaciones en el centro educativo, que llevaron a clausurar el comedor y a condensar a los niños en las aulas del piso de arriba.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha avanzado que gracias a esta modificación se podrán licitar seis autobuses en vez de tres, a lo que ha apuntado que se va a sacar a concurso el pliego de condiciones técnicas.

Sobre el Centro de Transportes, ha indicado que lleva algunos años en pérdidas, de ahí que sea importante una actuación urgente, como es la reparación de la zona de duchas y de vestuarios que se va a intentar acometer cuanto antes.

En el caso de Vox, la edil Laura Hurlé se ha mostrado de acuerdo con renovar la flota de buses por seguridad y por sostenibilidad, como también ve necesario un mantenimiento continuo en la limpieza de la ciudad. Además, ha visto "lógico" que se haga una aportación económica para reactivar el Centro de Transporte, que presenta, según ella, un "estado de abandono importante" y es deficitario.

Respecto a Ciudadanos, el concejal Rubén Pérez Carcedo ha indicado que con esta modificación presupuestaria se demuestra que no era preciso aumentar impuestos en 2019. Y aunque cree que el destino de este dinero es el adecuado, le preocupa la situación de Emtusa, ya que puede salvar los muebles y adquirir seis autobuses y no tres, pero ha recalcado que se trata de una aportación extra que no se va a repetir siempre.

Ha augurado que la flota será cada vez más envejecida, lo que va en contra de seguridad y sostenibilidad. Ha incidido en que en 2021 será necesario comprar ocho articuladas y dos estándar para cumplir con las necesidades que ve el gerente de Emtusa. Ha recalcado, unido a ello, que se hizo una rebaja en el billete sin estudiar su impacto, a lo que cree que el Gobierno local está poniendo en riesgo la viabilidad de esta empresa.

En el caso de Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, este ha incidido en que no se puede asegurar que estas inversiones fueran las "más perentorias" del Ayuntamiento, a lo que ha aludido a las mejoras necesarias en el colegio de Jove, que se inunda cuando llueve mucho. Ha animado al Gobierno local, en este caso, a ver las inversiones en este colegio bajo mandato de Foro. Y si bien ha indicado que probablemente no son todas las que se quisieran, sí son muchas.

También ha expresado su acuerdo con la urgencia de estas inversiones el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, y la de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, quien ha indicado que les gustaría que se revertiera la situación del Centro Transportes.

RENUNCIA DE ANA BRAÑA

El Pleno Municipal de Gijón, por otro lado, se ha dado por enterado de la renuncia al cargo de edil de Foro de Ana Braña, que será sustituida por Pelado Barcia, quien en el último mandato director general de Empleo. La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha agradecido la labor desarrollada por esta en el Ayuntamiento.