ELA acusa a Gobierno Vasco de usar el Consejo Vasco de Función Pública para "eludir la negociación colectiva"

El sindicato se ha pronunciado, de esta forma, después de que el Consejo Vasco de Función Pública haya aprobado el "Anteproyecto de Ley de Cuerpos y Escalas", ley que el Ejecutivo espera aprobar antes de final de año, y que prevé la creación de un "turno diferenciado de acceso" en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) cuando la interinidad del personal público supere el 40%, para personas que acrediten un mínimo de ocho años de experiencia interina en ese puesto de trabajo. El anteproyecto ha contado con el apoyo de CCOO y UGT, el rechazo de ELA y la abstención de LAB.

En un comunicado, ELA ha afirmado que los planteamientos recogidos en el anteproyecto de Ley de Cuerpos y Escalas del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca "no solucionan el grave problema de la temporalidad en el sector público vasco".

ELA ha denunciado que, al inicio de la reunión, el viceconsejero de Función Pública Vasca, Andrés Zearreta, como presidente del Consejo, ha presentado un voto particular "para tratar una cuestión no incluida en el Orden del Día, que supone una modificación sustancial del contenido de la Ley y de su ámbito de aplicación".

Para ELA, Zearreta ha hecho "un uso torticero del reglamento y con su voto particular ha incluido disposiciones de otra Ley que se está tramitando en el Parlamento, concretamente las Disposiciones Transitorias 19 y 20 del Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco que fue rechazado por todos los sindicatos con Representación en la Mesa General y que afectan a toda la Administración Pública Vasca, no solo al ámbito de la Autónoma al que sí se reduce el anteproyecto de Ley de Cuerpos y Escalas".

Esta actuación del viceconsejero, ha insistido ELA, "vulnera el derecho a la negociación colectiva, ya que no se ha negociado en la Mesa General, que es su ámbito de negociación". Por ello, ELA va a estudiar con sus servicios jurídicos si la actuación del viceconsejero es "contraria a derecho".

Por otro lado, ha considerado que las disposiciones incluidas "no garantizan la consolidación y pueden dar lugar a que miles de trabajadores que llevan años trabajando puedan perder su puesto de trabajo o, en el mejor de los casos, sigan siendo trabajadores precarios y temporales".

Estas disposiciones, ha insistido, "solo facilitan, sin garantizarla, la consolidación a trabajadores que tengan una antigüedad superior a los ocho años y en ámbitos en los que la tasa de temporalidad supere el 40% y siempre que superen unos exámenes".

"Su contenido, por lo tanto, es totalmente insuficiente y no supone una solución a la situación excepcional que vive el empleo público y puede dar lugar a situaciones dramáticas", ha reiterado ELA, para criticar que el anteproyecto de Ley de Cuerpos y Escalas "no es nuevo, sigue las directrices marcadas por el anterior, y no hay ninguna intención de desarrollar o impulsar el ámbito vasco de decisión".