El fotoperiodista Trino Garriga da nombre a una de las salas del Parlamento de Canarias

"Es un honor encauzar el cariño y respeto que le tienen sus compañeros de profesión a este maestro de tantas generaciones", dijo el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, en un emotivo acto al que asistieron trabajadores del Parlamento, de los medios de comunicación, diputados, familiares y amigos.

"Hoy es uno de esos días bonitos que a uno le gusta vivir en directo, porque es mucho el cariño que le tiene a Trino tanta gente que ha pasado por esta casa y porque él ha sido testigo directo y privilegiado de casi cuarenta años de parlamentarismo", destacó Gustavo Matos, quien resaltó el "legado impagable" que deja Garriga con su obra fotográfica, "tantísimos instantes que pasarán a la posteridad a través de sus fotos".

El propio Trino Garriga expresó su agradecimiento por este reconocimiento. "Siempre digo que nací siendo fotógrafo en una cubeta de revelado", bromeó. Tras recordar algunas de las anécdotas de todos estos años de trabajo desde su regreso de Venezuela en 1987, afirmó que el Parlamento ha sido siempre su casa. "No he salido de aquí; es algo que me encanta. Llego todos los días a las nueve, leo los periódicos y los coloco en su sitio, así desde hace 24 años y pienso seguir muchos más".

Trino Garriga, que acaba de cumplir noventa años, quiso dedicarle unas palabras a su "amigo impagable" y compañero Cristóbal García, fotógrafo de la Agencia EFE a quien se refirió como su "mano derecha e izquierda". "Sin él no podría haber hecho estas exposiciones", dijo.