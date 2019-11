El jutge rebutja la personació de l'Ajuntament en l'estafa de l'EMT 

El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha rebutjat la personació de l'Ajuntament en la causa en la qual investiga l'estafa de quatre milions d'euros en l'EMT per a evitar una "duplicitat innecessària" en estar ja acceptada la de l'empresa municipal.

Així consta en una interlocutòria de data 7 de novembre, al que ha tingut accés Europa Press, on el jutge respon la petició del consistori dirigit per Joan Ribó de personar-se en la causa com a acusació particular en la causa, en la qual únicament figura com a investigada la treballadora que va ser despedida de l'empresa. Contra aquesta resolució cap recurs en el termini de tres dies.

El jutge explica que no comparteix les raons en les quals se sustenta la petició del consistori ja que "la indubtable personalitat jurídica diferenciada de l'empresa municipal i el propi ajuntament només ens dona motiu a considerar que les dos posseeixen les condicions que habiliten per a l'exercici de l'acció penal en el procés".

No obstant açò, indica que ací la qüestió és si les dos poden ser-ho al mateix temps en la causa, una cosa que l'instructor rebutja en considerar-ho que no és necessari per ser "una duplicitat innecessària que no es justifica per cap motiu raonable".

Així, assenyala que la personació de l'EMT està acceptada davant "l'evidència d'un perjuí econòmic actual i directe patit per aquesta entitat" i afig que el que aquesta empresa siga un organisme plenament participat pel propi ajuntament i amb pressupostos anuals englobats en els municipaes suposa "una raó de més per a considerar que són uns mateixos els interessos, tant des de la perspectiva de rescabalament" com la del coneixement que proporciona ser part del procés.

A més, el jutge sosté que el perjuí econòmic en aquest moment se sustenta sobre el patrimoni de l'EMT i subratlla que no tindrà inconvenient en una personació alternativa "quan s'acredite mitjançant decisions i transferències efectives en l'àmbit propi de l'actuació econòmic-presupuetsaria la reposició efectiva i transferència de la suma defraudada a l'empresa, amb base en el corresponent càrrec o obligació en els pressupostos o en els comptes municipals".