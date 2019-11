10N.- Giner (Cs) destaca l'exemple de Rivera: "Va poder ser vicepresident amb Rajoy o Sánchez i va triar Espanya"

Després de la seua dimissió i la seua decisió de deixar la política, Giner s'ha mostrat "trist, però molt orgullós", recordant que va entrar a formar part de Cs pel projecte de Rivera. "Ens ha donat un exemple a tots. Em sent orgullós d'haver compartit i après d'ell aquests anys", ha manifestat en un comunicat.

Per contra, el també portaveu en l'Ajuntament de València ha defès que "no hi ha color entre Albert Rivera i polítics com (Pedro) Sánchez o (Ximo) Puig -president del Govern en funcions i líder del PSOE i president de la Generalitat i líder del PSPV, respectivament-".

I ha agregat, en clau local: "Ni que dir té, amb (Giuseppe) Grezzi, (Pere) Fuset o (Joan) Ribó -regidors de Mobilitat Sostenible i Cultura Festiva i alcalde de València, respectivament, tots de Compromís- que, passe el que passe, estan amarrats al seu seient i són incapaces d'assumir la seua responsabilitat i dimitir".

"Em quede amb Albert Rivera i amb la seua valentia i integritat i amb Ciutadans", ha recalcat Giner, prometent "seguir treballant per la llibertat i igualtat dels valencians durant els pròxims quatre anys i intentant traure els nacionalistes i populistes de l'Ajuntament de València".