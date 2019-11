El PSOE denuncia que simpatizantes de Podemos se colaron en su celebración del 10N para gritar “Con Iglesias, sí"

El PSOE ha denunciado este lunes que simpatizantes de Podemos se colaron este domingo en la celebración por la victoria electoral ante la sede de Ferraz con carteles en los que pedían a Pedro Sánchez que pactara con Pablo Iglesias, no con Pablo Casado. Así lo ha asegurado su secretario de Organización, José Luis Ábalos, en alusión a un incidente que llevó a los responsables del partido a pedir a varias personas que dejaran de mostrar carteles en los que se leía “Con Iglesias, sí”.

Los hechos ocurrieron este domingo cuando, al final del escrutinio y frente a lo planteado en un principio, el PSOE montó una plataforma en el exterior de su sede en la que compareció Sánchez para celebrar la victoria electoral. De la misma manera que el 28-A hubo militantes que le gritaron “Con Rivera, no” para rechazar cualquier pacto con Ciudadanos, anoche lo que Sánchez escuchó y vio fueron gritos de “Ahora sí, pero a la izquierda” e “Iglesias sí, Casado, no”. Quienes los coreaban también llevaban carteles que se les pidió que ocultasen. Sin provocar ningún problema, lo hicieron e incluso se retiraron del lugar.

Este lunes, Ábalos ha dado su versión de los hechos, en los que ha asegurado que no se trataba de militantes socialistas, sino de “simpatizantes de Podemos”, tal y como ha aseverado también que quedó grabado y que él pudo comprobar en redes sociales.

“Yo, que conozco muy bien este partido, no he encontrado a nadie que me diga eso, y que venga con carteles y se ponga el primero en la fila… yo aseguro que no son afiliados socialistas”, ha asegurado el secretario de Organización del PSOE.

“No lo son”, ha abundado y, al contrario de lo que estas personas habrían explicado a algunos periodistas, Ábalos ha indicado que “cuando se les pidió [los carteles] reconocieron que eran simpatizantes de Podemos está hasta grabado, lo he visto en redes”.

El número tres del PSOE ha dado su versión de lo sucedido en una rueda de prensa en la que precisamente ha dejado la puerta abierta a que esta vez sí pueda haber un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Preguntado qué daño hace que se le reclamase a Sánchez que pacte con Pablo Iglesias y no con Pablo Casado, Ábalos ha sostenido que ninguno, “pero lo que no puede ser es que se estaban haciendo pasar por militantes socialistas”.