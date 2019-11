La última excavación en Medina Elvira refuerza la singularidad del yacimiento

En reconocimiento a dicha singularidad, el delegado ha anunciado que activarán este yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC) e impulsaran la redacción del Plan Director, que será la base para organizar las intervenciones, así como ha resaltado que el Presupuesto para 2020 prevé líneas de financiación para la conservación de zonas arqueológicas a los que se podrá recurrir, según recoge la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en una nota de prensa.

Granados ha explicado que se trata de un yacimiento muy grande con más de 350 hectáreas, por tanto, ha señalado que "hay que trabajar en colaboración con el Ayuntamiento de Atarfe para darle continuidad y que la sociedad pueda disfrutar de Medina Elvira".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Pedro Martínez, ha apostado por buscar fondos "en Europa o done haya" para que se pueda excavar a lo largo de todo el año con el objetivo de poder hacer visitable el yacimiento. De forma paralela, se ha comprometido a la adquisición de los terrenos que componen el BIC y que muchos de ellos son de titularidad privada para poder diseñar un proyecto.

El director del Proyecto General de Investigación del yacimiento de Medina Elvira, Antonio Malpica; el responsable de la última campaña de excavación y director del Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de Ciencias Polacas, Marian Rebkowski; y el arqueólogo jefe de la institución autonómica, Juan Cañavate, también han estado en la visita a la excavación.

El pasado año, a través del Grupo de Investigación dirigido por el profesor Malpica, se contactó con un grupo de arqueólogos dirigido por el profesor Marian Rebkowsky que se han encargado de esta campaña que se cierra el 14 de noviembre y que se ha centrado de nueva en el área mozárabe, donde se han encontrado grandes estructuras muy bien conservadas.

El Ayuntamiento compró hace en 2005 un terreno con una nave en la zona denominada La Lastra, que se ha habilitado como espacio para investigadores y estudio de materiales. En la actualidad, se encuentra en bastante buen estado y es de enorme utilidad. En el último Proyecto General de Investigación, se recomendó al equipo cambiar los sondeos y ubicar uno de ellos en esta zona. Se pretendía que, en caso de aparecer restos significativos, se pudiesen musealizar al ser la parcela de propiedad municipal.

Antonio Granados ha recordado que la Zona Arqueológica de Medina Elvira, declarada BIC en 2004 y que actualmente se encuentra en proceso de modificación de la delimitación, ocupa más de 350 hectáreas de los municipios de Atarfe y Pinos Puente. Además de una gran extensión, posee algunas características y singularidades que le proporcionan una "gran importancia para conocer la historia de Granada y de la ocupación de la Vega desde períodos antiguos hasta la profunda crisis del Califato Omeya, que supuso la fundación de la actual ciudad de Granada y el traslado de los habitantes de Medina Elvira a ella. Es decir, desde el siglo VII hasta el siglo XI", ha apuntado.

Otra de las características importantes del yacimiento es que, con matices, está claro que supone un asentamiento que pasa del mundo romano al mundo islámico sin interrupción. Por ello, la Junta considera que hay en Medina Elvira, por tanto, información arqueológica de un proceso de transición del mundo antiguo al medieval que "suele ser inédito o, al menos, muy poco habitual".

Otra de las características singulares, como señaló gráficamente el director de las investigaciones en los últimos años, el catedrático Antonio Malpica, es que el yacimiento de Medina Elvira "es asimilable a la Pompeya islámica", como recoge la Junta. "No quería comparar el profesor Malpica la importancia o el tamaño, ni siquiera el estado de conservación del yacimiento, sino que éste es un yacimiento abandonado en un momento dado y que ha permanecido sellado, en tanto que no se ha construido ni urbanizado el territorio por lo que se puede entender que, en su mayor parte, no ha sido destruido", aclara el Gobierno autonómico.

INICIOS

El primer trabajo arqueológico que se hizo en Medina Elvira fue una pequeña intervención de urgencia en el año 2000, en el denominado Cerro de los Cigarrones, dirigida por Ángel Rodríguez Aguilera, en la que ya se puso en evidencia la importancia de los registros arqueológicos de la zona. En 2001, se hizo otra pequeña intervención que detectó una de las zonas más importantes del yacimiento, el amurallamiento del cerro del sombrerete que A. Malpica, director de la intervención, denominó o identificó como la zona de la Alcazaba.

En 2003, se desarrolló una prospección que tenía como objetivo el delimitar el yacimiento, también dirigida por Malpica. Finalmente, en 2005, la Consejería de Cultura impulsó y autorizó un Proyecto General de Investigación que se desarrolló hasta 2009 y que fue dirigido igualmente por el profesor Malpica. Hasta la actualidad, el número de intervenciones preventivas ha sido enorme y cada vez se hace más evidente la importancia del yacimiento y la riqueza que encierra en su subsuelo.