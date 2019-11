Nadal (Compromís): "Tenemos un problema de discurso y de capacidad de transmitirlo"

Según ha explicado en su reflexión postelectoral después de que Més Compromís, ahora en alianza con Más País, haya mantenido el único diputado que consiguió el 28 de abril.

A su juicio, en esta campaña Compromís no ha hablado "demasiado de financiación, infraestructuras, parados, pensionistas o autónomos". Y añade: "Cuando veo el resultado de Vox en ciertos pueblos da mucha rabia ver que no hemos hablado casi de la naranja. Y, sobre todo, nos hemos puesto de perfil cuando todos hablaban de Cataluña".

Josep Nadal ha señalado que en la noche electoral, su único diputado electo, Joan Baldoví, "tocó un tema clave: no habrá gobierno en España si no se afronta la reforma territorial del Estado". "Eso que está tan claro no lo hemos dicho en toda la campaña, mientras PSPV y Podem hacían propuestas federalistas los mismos días que Barcelona se quemaba", ha agregado.

"Nos ha salvado, eso sí, que Vox nos quisiera ilegalizar. No veo mal usar este hecho en campaña para buscar la compasión del votante, pero un poco inmoral cuando no decimos nada de Cataluña ni de la deriva represiva del Estado en toda la campaña", ha incidido.

El diputado autonómico ha querido mostrar todo su respeto por todos los candidatos, sobre todo por Joan Baldoví: "Creo que ha sido un error quitarle protagonismo y hacerle jugar a un discurso blanco que no es ni ha sido nunca el suyo". Además, ha cuestionado que era "imposible encontrar un cartel en que estuviera Baldo solo".

Josep Nadal ha defendido que "si tienes claro el discurso y a qué gente quieres llegar puedes aliarte con quien quieras" pero ha apuntado que los resultados "demuestran que mejor solos".*