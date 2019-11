Desenvolupen un mètode automatitzat per a diagnosticar la hiperactivitat en escolars

20M EP

Un equip científic multidisciplinari, format per especialistes de tres universitats en Física, Matemàtica i Psicologia, ha desenvolupat una nova metodologia per al prediagnòstic ràpid d'una de les patologies més freqüents en xiquets d'edat escolar, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH).