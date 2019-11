Eloy Suárez (PP): "Hoy también es el día de castigar a quien ha propiciado el bloqueo"

Eloy Suárez ha invitado a los ciudadanos votar "con la cabeza, pensando en este país" y ha agregado que es consciente de que haya gente "enfada" por la repetición electoral.

"Apelo al voto, que es lo más importante que tiene la gente en democracia, y les pido que ejerzan ese derecho y me atrevo a decir que es una obligación".

El número uno de la lista de PP al Congreso de los Diputados ha votado en la sede electoral habilitada en el Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), donde ha estado arropado por el diputado del PP en las Cortes de Aragón, Sebastián Contín, además de militantes y apoderados.

Eloy Suárez ha hecho uso de las cabinas para elegir la papeleta que ha querido mostrar a los medios de comunicación antes de introducirla en el sobre y también ha procedido a marcar las tres cruces en la papeleta color sepia para la elección de los senadores por la provincia de Zaragoza. "No penséis que no me voto a mi mismo", ha bromeado.

Tras depositar su voto y saludar a los miembros de la mesa electoral, Eloy Suárez ha atendido a los medios de comunicación a la entrada de la CHE. "Hoy es el último día, pero es el mas importante porque es el que tienen que hablar los ciudadanos".

Ha precisado que el país se construye entre todos, "no solo la clase política" y, por eso "hoy todos los españoles tienen que decidir quien quieren que sea el presidente de España y decidir si quieren desbloquear la situación política y decidir quien quieren que haga frente a la crisis territorial y económica. En definitiva, hoy es la solución".