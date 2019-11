La tierna razón por la que dos jóvenes se reencontraron con Eva Isanta para darle las gracias en 'Volverte a ver'

La actriz Eva Isanta protagonizó este viernes uno de los reencuentros más emocionantes de Volverte a ver. La intérprete de La que se avecina se sentó con Carlos Sobera sin saber quién le había citado en el espacio de Telecinco.

La de Ceuta recibió una claqueta como invitación al programa y aceptó la propuesta de acudir al plató, donde recibió una agradable sorpresa: allí la esperaban Alejandro y Lucía, dos jóvenes de la Fundación Diversión Solidaria, quienes desarrollaron un cortometraje con los consejos de la artista.

Los madrileños, que lucharon contra el cáncer, desean ser actores y son admiradores de la actriz. Isanta les ayudó en "el papel más importante: el de la vida": "Estamos aquí para darte las gracias por haber sido una madre para nosotros y por tu enseñarnos con tu experiencia”, le dijo Alejandro.

“Las gracias se las tengo que dar yo a ellos. Son unos auténticos héroes y heroínas. Son unos niños muy sensibles. Tienen una cruzada muy larga por delante y son un ejemplo de alegría, fortaleza y superación. Lo dan todo y tienen mucha alegría”, contestó emocionada la actriz.

La intérprete confesó que "no sabía que era tan importante para ellos": "Me siento muy halagada. Me enseñaron y me enseñan mucho. A mi hijo le hablaba mucho de ellos, sobre la manera en la que afrontan las cosas”, se sinceró.

“Me han dado una lección vital. Me han enseñado a centrarme en las cosas más importantes de la vida y a vivir con una sonrisa. Lo que más me gustó del cortometraje que hicieron fue que ellos mismos lo escribieron. Fueron los guionistas y los protagonistas", le contó al presentador.

Finalmente, la cortina que divide el plató se abrió para que los tres pudieran fundirse en un abrazo, que fue aplaudido por el público del programa y por Sobera, a quien todavía le quedaban otros reencuentros por conceder.