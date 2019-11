L'IVAM reforça el seu programa d'activitats culturals amb tallers, òperes i un curs d'art modern

20M EP

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) reforça les seues activitats amb motiu del seu 30 aniversari amb propostes com els tallers per a escolars i per a famílies, el curs d'introducció a l'art modern i contemporani, els recitals d'òpera, les converses d'artistes prèvies a les inauguracions, així com els recorreguts comentats a les exposicions i les visites guiades dels dissabtes i diumenges.