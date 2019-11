Guasp advierte al Govern de que "no lo van a tener fácil" para defender el proyecto de presupuestos autonómicos

"Desde el inicio de legislatura vemos cómo el Govern está intentando hacer malabares para cuadrar unas cuentas, fruto de su propia herencia", ha criticado Guasp mediante una nota de prensa.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo Autonómico de "intentar ocultar la realidad en la que han colocado a la Comunidad". "Han rechazado realizar una auditoría externa para eliminar duplicidades y han rechazado la comparecencia de la consellera de Hacienda para explicar el Plan de Ajuste", ha reprochado.

"Es inadmisible que los ciudadanos tengan que pagar el aumento de 2 millones de euros más en nóminas para enchufar a sus altos cargos y asesores, mientras se recorta presupuesto en 12,5 millones en infraestructuras para la calidad del agua y depuradoras, se recorta cerca de 14 millones el presupuesto en infraestructuras educativas, y hay una infrafinaciación manifiesta para Menorca, Formentera e Ibiza", ha subrayado.

Guasp ha considerado que "el Govern no sólo infla los ingresos previstos con partidas que no están confirmadas, sino que prevé un aumento en la recaudación que no es creíble y se aferran a una previsión de crecimiento económico irreal".

En este sentido, ha sostenido que la presidenta del Govern, Francina Armengol, está "siguiendo los mismos pasos que Sánchez, intentando engañar, pero ya no saben hacer ni eso y se está viendo en la falta de apoyo que tendrá de los grupos de la oposición a este proyecto de presupuestos".

La diputada ha recordado que "al Gobierno Central ya le han desautorizado desde la Comisión Europa corrigiendo las previsiones de crecimiento previstas por Sánchez, del 2,3% al 1,9%".