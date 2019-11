Maria Carey ha cobrado 12 millones de euros por anunciar la llegada de la Navidad comiendo patatas fritas

Mariah Carey es considerada un icono de la Navidad desde el lanzamiento de su famoso All I Want for Christmas is You, ya que esta canción es cantada por todos cuando llega esta fecha.

Esto hace que las marcas publicitariasquieran contar con ella para anunciar la llegada de la Navidad. En este caso ha sido la marca de patatas fritas Walkers que ha contado con la artista para su último spot publicitario.

El vídeo se viralizado en apenas unas horas, acumulando miles de visitas, y es que Carey en el anuncio intenta conseguir el último paquete de patatas que queda en la cesta y la forma de ganarlo ha sido haciendo un agudo que ha terminado rompiendo los cristales de unas gafas.

12 millones de euros ha sido lo que ha ganado la cantante por protagonizar este anuncio comiéndose una patata frita. Esta cantidad ha llamado la atención, pero de lo que no hay dudas es que al anunciante le va a salir rentable después de toda la repercusión que está teniendo el spot.

El estreno del anuncio un mes antes de la llegada de la Navidad no es casualidad, ya que la cantante considera que para ella la Navidad comienza la primera semana de noviembre.

Uno de los motivos por el que la imagen de Carey comiendo patatas fritas haya dado la vuelta al mundo se debe a que la artista lleva años luchando por mantener su línea y tras toda una vida intentando conseguir la forma que ella quería ha comenzado a introducir ciertos hábitos saludables y dejar de consumir azúcar y productos ultraprocesados.