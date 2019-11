Valenciaport rep aquest divendres l'escala simultània de cinc creuers amb uns 11.000 visitants

El port de València rebrà aquest divendres l'escala simultània de cinc vaixells de creuers, que desembarcaran en el recinte del Grau a prop de 11.000 persones.

En concret, es tracta dels vaixells Mein Schiff 4 de TUI Cruises, que atracarà en el moll de Ponent amb més de 2.500 passatgers; Marina de Oceania Cruises, que atracarà en el moll de Llevant amb prop de 1.200 passatgers; i Crystal Serenity de Crystal Cruises, que atracarà en el moll de Transversals amb al voltant de 1.000 passatgers.

Per part seua, el MSC Divina de MSC Creuers (més de 4.000 passatgers) i el Marella Discovery de Marella Cruises (més de 2.000 passatgers) atracaran en els molls de creuers 2 i 3 de l'ampliació nord on coincidiran amb el vaixell almirall de l'Armada Espanyola, el portaaeronaus Joan Carles I, que està atracat des d’aquest dijous en el moll de creuers 1.

L'arribada de prop de 11.000 creueristes "permetrà l'activació de tota l'oferta turística oferida no sols a la ciutat de València, sinó en tota la província", destaca el Port.

En concret, s'han habilitat al voltant de 100 autobusos per a traslladar als passatgers a les diferents excursions projectades entre les quals destaquen, a més de València capital, els recorreguts per l'Albufera, la degustació de vins valencians a Requena, la visita al Museu Lladró a Tavernes Blanques, l'excursió a Sagunt per a conéixer en profunditat el passat romà de la ciutat, i, fins i tot, la visita als Coves de Sant Josep en la localitat castellonenques de Vall d'Uixó.