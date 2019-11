Técnicos cerámicos apuntan la necesidad de que el sector se adapte a los cambios para "seguir liderando la innovación"

Un sector que, comparado con otras industrias, es, según Montoro, "un ejemplo camaleónico a la hora de asumir y adaptarse a los cambios". "A pesar de que la industria cerámica es una máquina de complejo engranaje, también tiene una gran capacidad de seguir el ritmo de los tiempos", ha añadido.

Montoro ha realizado estas declaraciones en la inauguración oficial de la décimo quinta edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) de Castellón bajo el epígrafe 'El técnico y la transformación digital', y en la que participan más de 200 personas, según ha informado ATC en un comunicado.

En el acto inaugural también han participado la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; el presidente de la Diputación de Castellón, Josep Pascual Martí; y la directora general del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company.

El presidente de ATC ha enumerado los retos que tiene que asumir la industria cerámica, destacando, de manera muy especial, la transformación enérgetica y la transformación digital. "La transición energética se debe asumir como un desafío a lo grande de la defensa del planeta, un reto en el que hemos de saber elegir correctamente porque en él nos jugamos mucho todos, en competitividad, sostenibilidad y subsistencia", ha dicho.

TRANSPARENCIA

En su opinión, la opción elegida deberá desarrollarse "con transparencia, luchando contra intereses de poco recorrido y con mucha determinación". "Debemos tener una estrategia clara de a dónde se quiere llegar para elegir las tecnologías correctas, para implantar las herramientas que nos pongan en la vanguardia de los cambios y nos hagan competitivos en el mundo global", según Montoro, quien sitúa al técnico cerámico "en el centro de la transformación digital del sector".

Para Montoro, "la innovación debe ser nuestro leif motiv, y la debemos implantar en nuevos productos y nuevas funcionalidades. Es el futuro de nuestro clúster cerámico, todo esto con una gestión cada vez más eficiente en cada área de la empresa y con la convicción de que las tecnologías vienen para ser lideradas por las personas, y es ahí donde más tenemos que trabajar los técnicos para encontrar nuestro espacio en estos retos de futuro".

Además, ha subrayado que la estrategia de las empresas "no ha de estar orientada solo al presente, sino que debe hacerse pensando en el futuro".

A modo de conclusión, el presidente de ATC ha explicado que el sector debe esforzarse por hacer una gestión "más eficiente" y, sobre todo, no perder nunca la esencia, "porque eso es lo que mantendrá vivo el sector español de la cerámica: con su experiencia y con su know how", y ha puntualizado que el futuro real de la industria cerámica española está "en las personas, los técnicos de ahora y las nuevas generaciones".

Por su parte, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que la celebración del XV Congreso Internacional del Técnico Cerámico en el campus de Riu Sec es "un motivo más para fortalecer la relación de la Universitat Jaume I con el sector cerámico". En su intervención, Alcón ha subrayado que tienen que ser los técnicos cerámicos "los protagonistas de la transformación hacia una industria 4.0" ante el escenario de transformación empresarial para ganar competitividad, para lo cual es clave "definir cuál ha de ser el papel de los técnicos en ese cambio y hacia dónde tienen que evolucionar los perfiles profesionales".

Por último, se ha comprometido como universidad pública de Castellón a seguir escuchando las necesidades del sector y ofrecer aquello que requiera la industria cerámica "para formar a sus futuros técnicos", como están haciendo con la colaboración del ITC, de la Fundación Universitat-Empresa y del Consell Social.

El presidente de la Diputación de Castellón, Josep Pascual Martí, ha calificado la cita congresual de ATC como "punto de referencia de la innovación cerámica a nivel mundial" y la directora general del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), Júlia Company, ha asegurado que la transformación del sector cerámico al modelo 4.0 es "un reto imparable y la Administración ha de ocuparse de ella para que nadie, ni empresas ni personas, se queden al margen" al tiempo que ha matizado que desde el Ivace se apuesta por una tecnología "con rostro humano".