Las familias catalanas sufragan desde las AMPA el dinero que Educació no destina a los centros públicos por los recortes

Un estudio denuncia que el departament d'Educació de la Generalitat catalana está supliendo los recortes presupuestarios destinados al funcionamiento de los centros públicos (que fueron de un 22% en el curso 2017-2018) utilizando las aportaciones económicas de las AMPA para estos fines.

Los padres y madres de alumnos pagan anualmente 4,3 millones de euros en donaciones a las escuelas e institutos, unos 4.000 euros de media por cada AMPA. Este montante equivale al 17% de la partida de Educació para el funcionamiento de los centros, de 89 millones de euros por curso.

"Quién esta supliendo pues estos recortes son las familias", han indicado este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya los autores del estudio La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán, a cargo de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC). Este se realizó entre marzo y julio de 2018 a partir de 1.935 respuestas en todo el territorio. La muestra cubre el 52% de los 2.300 centros educativos que hay en Cataluña.

Las familias aportan anualmente 148 millones de euros a los centros, que son los que "se ahorra la Generalitat", sugiere la FaPaC, que quiere trasladar al Govern estos resultados para que se tomen medidas al respecto por parte de la administración catalana. Las cuotas de material escolar suman 65,3 millones de euros y las de salidas escolares 78,4 millones de euros.

Estos gastos se imputan a las familias a través de las peticiones de cada centro según las necesidades del mismo. En función del territorio y del tipo de escuela, las cuotas pueden variar sustancialmente.

Las familias de rentas medias y bajas son las que más pagan por material y salidas escolares

La media del importe en material escolar es de 88 euros al año por familia pero este informe ha constatado que las familias del Vallès Occidental pagan un 300% más (124,8 euros de media al año) que las de las Terres de l'Ebre (31,2%).

El coste de las salidas escolares del curso es de 100 euros al año de media según el centro. E, igualmente, las familias del Vallès Occidental son las que más pagan (126,6 euros de media) y las de las Terres de l'Ebre las que menos (55,9 euros). La diferencia de precio entre estas dos comarcas alcanza el 126%. En un 36% de los centros, la cuota incluye pagarla la salida a los profesores.

Por ambos conceptos, las familias que más dinero destinan tanto a material como a salidas son las de rentas medias y bajas. "Los padres y madres no pagan cuotas porque quieren sino porque lo creen necesario y porque los centros educativos lo piden. A raíz de los recortes, cada centro educativo está buscando cómo financiarse. La consecuencia de ello es el agravamiento de la segregación escolar", ha comentado Lidón Gasull, directora de la FaPaC,

Un 12% de centros cobran más de 6,20 euros por el servicio de comedor

Estos importes cobrados a las familias van además contra los principios de universalidad y gratuidad de la educación pública marcados tanto por la LOMCE como por la LEC (Llei d'Educació de Catalunya). De las subvenciones públicas que reciben las AMPA, el 31% se destina a las actividades promovidas por la asociación y el 69% restante a actividades propias del centro, que son las que no corresponden según la ley.

Otro de los aspectos que destaca el estudio es que las familias vuelven a cargar con el coste de los nuevos métodos educativos, como son la Escola 21 o el aprendizaje por proyectos. En los centros con este tipo de metodología, las cuotas de material son más elevadas. En las escuelas con métodos tradicionales pagan 71 euros anuales por el material mientras en los que trabajan por proyectos desembolsan 99 euros.

Además, un 12% de los centros (un centenar) cobran más de 6,20 euros por día del servicio de comedor escolar. Este es el precio máximo marcado por Educació pero los hay que cobran hasta 8,20 euros, dos euros más.

Para la FaPaC, "es la propia administración catalana" la que está incumpliendo la normativa que ellos mismos han marcado pues en un 53% de los centros en los que el precio del comedor supera el umbral máximo, muchos de ellos en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental y en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, el servicio de comedor lo gestiona la misma Generalitat.

Aumento de la segregación escolar

Del mismo modo, este incumplimiento agrava la segregación escolar en una autonomía con peores índices de exclusión, recuerda la FaPaC. La familia que no paga no solo no puede dejar a su hijo a comer en el centro sino que tampoco pueden hacerle partícipe de las actividades que se realizan al mediodía para los alumnos en un 37% del total de centros catalanes "y que tampoco están incluidas en el precio del comedor".

Por lo que se produce "una discriminación de los alumnos que no pueden acceder a estas actividades, que suelen ser idiomas o informática (propias de las horas lectivas) o deportivas (propias de las extraescolares).

El departament d'Educació marcó la obligación de todos los centros públicos de publicar en su web antes de abrir el proceso de matrícula los gastos de escolarización, incluidos los de material y excursiones, para asegurar que no son tarifas "excluyentes" por razones socioeconómicas.