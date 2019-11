Pablo Alborán: "No soportaría ser de ese tipo de personas que ven siempre el vaso medio vacío porque son muy infelices"

Aunque él tiene siempre muy presente su origen humilde, con Pablo Alborán ahora todo es a lo grande. El artista malagueño, que cumple casi una década en la música, lo celebra por todo lo alto, con un single bilingüe cantado a dúo con la estrella americana del pop Ava Max, un espectacular videoclip y un lanzamiento a nivel mundial que tuvo su epicentro en la plaza de Callao de Madrid, el lugar que lo vio nacer, ante miles de fans.

Vienen de mundos completamente diferentes. ¿Cómo surge esta colaboración? Nos conocimos a través de Warner y, aunque venimos de mundos musicales distintos, no tanto de raíces tan diferentes. Ambos tenemos esa mezcla de raíces en nuestra sangre, en nuestras casas, y creo que a la hora de hacer música no tenemos barreras.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de colaborar con Ava? Lo mejor es que todo es divertido, todo es fácil, todo está hecho con un espíritu de libertad y de pasárnoslo bien. Aparte, tiene una voz maravillosa, es bellísima y tiene una manera de moverse en el escenario muy particular. Lo peor es que no podamos tener más tiempo para hacer más cosas. ¡Es que no tiene nada malo!

¿En 'Tabú' encontramos a otro Pablo? Al revés. Leí que los fans se planteaban si con esta canción seguía siendo o no el Pablo de siempre, pero habrán visto que está mi esencia. Es una canción que he escrito yo y es lo más mía posible, lo que pasa es que es otro estilo. Pero sigo siendo yo.

Tener la opción de parar cuando yo quiera es el mayor lujo que puedo tener en mi carrera y en mi vida ahora mismo

¿Es una evolución lógica o es una estrategia para abrirse al mercado anglosajón? Yo he hecho una canción sin pensar en eso, y te lo digo de verdad. Otra cosa es que, luego, el equipo de América y EE UU viera que Tabú tenía ese algo que hacía que se pudieran sumar más cosas, como esta colaboración. Pero mi objetivo siempre es hacer la música que quiero hacer y pasármelo bien. Y en esta canción hay que divertirse.

¿Tiene miedo a la respuesta del público? ¡Claro! ¿Cómo no me va a importar la respuesta de un publico que ha estado conmigo 10 años? Pero es verdad que yo no hago música pensando en si va a gustar o no. Cuando estoy creando en el estudio lo que quiero es emocionarme, o desahogarme, o pasármelo bien o mal. Ese es el primer lugar por el que pasa. En Tabú, mi esencia está muy plasmada, en mis giros, en mi forma de cantar, en mis letras... La única diferencia es que es más movida.

¡Es que también tiene canciones así! Claro, lo que pasa es que la gente que no ha venido a mis conciertos me tiene catalogado de una sola manera.

¿Se atreverá a hacer un tema íntegramente en inglés? Hay un deseo, hay una canción, pero no sé si saldrá. Es una canción que he hecho con mucho cariño, con otros compositores, y a mí me haría mucha ilusión. Pero tiempo al tiempo.

¿Por qué 'Tabú'? Hay dos sentidos de tabú en todo este universo de la canción, el de la letra, donde digo "me voy a inventar un nuevo tabú", que es un término incluso más sexual, y el del vídeo, donde el director quería encontrar el tabú por antonomasia de las raíces clásicas de la literatura. Es decir, basarnos por ejemplo en Romeo y Julieta o en Bodas de Sangre para recrear toda esa raíz y luego modernizarlo con los estilismos, el diseño y las luces.

¿Le ha costado hacer de amante? La verdad es que no [risas]. Se hizo todo muy fácil y eso que el planteamiento era muy grande. También me peleo, estoy sin camiseta... Ha habido un montón de cosas que eran para estudiar, para ver cómo todo eso salía bien.

Soy muy consciente es de que no existe la perfección, pero es que tampoco la quiero. Ni soy perfecto ni lo quiero ser

Hace años hizo un parón. ¿Le vino bien? ¿Es necesario hacerlo de vez en cuando? Yo creo que todo el mundo necesita tener la opción de parar y no siempre la tiene. Yo me siento un privilegiado por eso, porque pude pisar el freno y puedo hacerlo cada vez que lo necesite, y ese es el mayor lujo que yo puedo tener en mi carrera y en mi vida ahora mismo. Tengo un equipo humano maravilloso, una familia, un público que respeta y entiende que yo diga "familia, tengo que irme a Málaga para desconectar". Ojalá todo el mundo pueda tener 10 minutos al día para desconectar y un minuto para pensar.

Pero en este mundo que va tan deprisa, ¿no da miedo que el público se olvide de uno cuando reclama su momento de 'desaparecer'? No. Yo soy una persona completamente normal: por supuesto que voy a la playa, al cine, a discotecas, al supermercado... La gente me ve hacer todas esas cosas y no voy a dejar de hacerlas, por muy duro que se pueda hacer a veces. Nadie quiere que le olviden, pero yo pienso que, mientras no lo haga mi familia y mientras la gente que ha estado ahí todo este tiempo no se sienta decepcionada, la cosa estará tranquila.

Aparentemente, ha tenido una carrera de dulce, pero, ¿ha habido altibajos? Nada es perfecto, yo creo que todas las carreras son para arriba y para abajo y pueden parecer una cosa y luego son otras, pero en mi caso no me arrepiento de nada de lo que he hecho y no maldigo lo malo que me ha pasado porque siempre ha sido por algo. Me quedo con lo bueno. Hay una cosa importantísima, que es tener la cabeza donde tienes el cuerpo, pensar en lo que estamos haciendo ahora y no volvernos loco, pero hay veces que es complicado conseguirlo.

Lanzó 'Tabú' en Callao, la plaza donde grabó su primer vídeo hace casi 10 años. ¿Es una especie de guiño? Que va, ha sido casualidad, no estaba planificado.

¿Y qué queda de aquel Pablo, si es que queda algo? Todo y nada. Está toda la inocencia, la ilusión y la emoción del primer día, pero ahora está también la calma que no tenía al principio. Tengo la suerte de saber dónde agarrarme para no caerme, y eso no lo tenía al principio.

No me arrepiento de nada de lo que he hecho ni maldigo lo malo que me ha pasado

Le ha cogido el gusto a las redes sociales y cada vez que publica, enloquece a los fans. Es muy divertido, me lo paso muy bien. No sé si soy bueno en redes, más vale que cuando tengo mi teléfono al lado me lo quiten porque soy capaz de contar cosas que no debo [risas]. Es muy bonito ver que la gente sigue ahí.

¿Se ha sentido alguna vez víctima del 'clickbait'? ¿Eso qué es?

Los titulares llamativos o incluso engañosos para llamar la atención. ¿Lo ves? ¡Estoy fuera de onda! [risas].

Ahora que ya lo sabe, ¿qué opina del tema? Habría que preguntaros a vosotros si os sentís cómodos haciendo esas cosas. No hago mucho caso, y me siento afortunado de tener muy buena relación con la prensa. Pero a veces da rabia que saquen de contexto mis declaraciones solo por poner un titular que llame la atención. Pero por fortuna el lector ya lo sabe y, con ello, se va a ir perdiendo el efecto que provoca un titular llamativo. También entiendo en el trabajo de los periodistas, que a veces no debe ser fácil.

Estoy en contra de cualquier letra que pueda incitar al odio o al acoso, pero a la vez creo que hay que tener sentido común y no volvernos locos

Siendo un superventas, ¿se llega a obsesionar con los números? No, está más pendiente la familia, al final son ellos los que me mandan o dicen cosas relacionado con eso.

¿Hasta qué punto es exigente? No soy perfeccionista ni pejiguero, ¿eh? Soy exigente. Es decir, quiero hacer mi trabajo lo mejor que puedo, y quiero que el que trabaje conmigo haga el suyo lo mejor que pueda. A veces puede ser un defecto para mí y para el resto, pero también puede ser algo bueno. De lo que soy muy consciente es de que no existe la perfección, pero es que tampoco la quiero. Ni soy perfecto ni lo quiero ser. No soportaría ser de ese tipo de persona que ve siempre el vaso medio vacío o que solo ve lo que falta y no lo que ya hay. Conozco gente así y es muy infeliz.

Después de las críticas a algunos artistas por sus letras, usted que es compositor, ¿piensa mucho antes de escribir una canción? Hay veces que sí lo pienso. De hecho, yo tenía una canción con una frase que sacada de contexto podía significar muchas cosas. ¡Pero había que sacarla de contexto y había que tener muy mala fe para hacer eso! En cualquier caso, sí que estoy en contra de las letras que denigren a cualquier persona, creo que el que denigra a una mujer está denigrando al hombre, a sí mismo. Estoy en contra de cualquier letra que pueda incitar al odio o al acoso, pero a la vez creo que hay que tener sentido común y no volvernos locos. Darle libertad a la poesía, a la literatura. Libertad de poder escribir lo que quieres, y, a lo mejor, lo que quieres expresar no es nada machista ni sexista, pero el que lo está leyendo sí se lo atribuye, cuando para el compositor no es así. Y es ahí donde creo que hay que encontrar ese equilibrio y el sentido común que está en nuestra cultura, en nuestra educación y no volvernos locos a sacarle a todo punta. Otra cosa es que sea explícito. Si es así, claro que lo critico.

¿Qué tipo de música escucha? Tengo un amplio abanico: soy muy fan de Caleb, por ejemplo. De pronto escucho flamenco, cosas muy clásicas, jazz, electrónica... paso de Calvin Harris a David Guetta. También alternativo, soy muy fan de Izal, de Love of Lesbian y de Vetusta Morla.

¿Cómo se definiría? Me cuesta mucho hacerlo porque soy cien cosas a la vez.

Ava Max: "Pablo es talentoso, un genio y muy buena persona"

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de colaborar con Pablo Alborán? Lo mejor es que es muy talentoso, un genio y muy buena persona, realmente sí lo es. Lo peor es que no es americano y no podemos quedar. Estoy muy agradecida de que quisiera cantar conmigo.

¿Cómo definiría a Pablo? Es perfecto [risas]. Creo que es un chico muy bueno y honesto. Trabajar con él ha sido un sueño.

Después de tres 'hits'mundiales, ¿cree que 'Tabú' será un nuevo éxito? Quién sabe, lo importante es que al final los fans tengan ganas de bailar con ella. Yo, cuando la escuché por primera vez, supe rápidamente que la quería cantar.

En el videoclip, que es espectacular, le tocó hacer de novia por la que se pelean dos hombres. ¿Le costó mucho? Qué va. Me encantó hacer ese papel. Para mí fue muy sencillo todo.

Pablo canta en inglés, pero usted en español no. ¿Por qué no se ha atrevido? ¡Porque no se me da muy bien!

¿Qué le parece nuestro país? ¿Qué es lo que más le gusta? Conozco Madrid y me encanta, es una de mis ciudades favoritas. ¡Me gusta mucho la paella! También el flamenco y por supuesto la gente española