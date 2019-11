Esther Fernández critica las declaraciones de Pedro Sánchez y afirma que el Ministerio Fiscal es imparcial

"Las manifestaciones, además de desafortunadas, implican un claro desconocimiento de los principios que regulan la actuación del Ministerio Fiscal", ha dicho Fernández, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

"Esto no solo es inaceptable, sino que genera en la sociedad una confusión que no nos podemos permitir y no se puede tolerar. El Ministerio Fiscal es autónomo, imparcial y no recibe órdenes del Gobierno, sea el que sea", ha añadido.

En una entrevista en RNE, el jefe del Ejecutivo fue preguntado sobre por qué prometió en el debate electoral traer de vuelta a España a Carles Puigdemont para ponerle a disposición de la justicia, como si de un compromiso electoral se tratase. "¿La Fiscalía de quién depende?... Pues ya está", ha respondido. Posteriormente, Pedro Sánchez ha matizado sus palabras en la red social Twitter asegurando que "la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno".