Adelante reclama a Ayuntamiento que abone "inmediatamente" las ayudas a los afectados por Idental

En un comunicado, Adelante recuerda que esa moción presentada por el Grupo Municipal de Participa contemplaba también la creación de un punto específico de atención al colectivo y que "las personas afectadas de bajos ingresos acreditados puedan acceder de forma urgente a los programas de ayudas económicas de los Servicios Sociales municipales".

De esta forma, indica que el Ayuntamiento de Sevilla asumía así su "responsabilidad por haber permitido que estas dos clínicas siguieran funcionando sin los pertinentes controles, ocasionando importantes pérdidas económicas a sus clientes e incluso, en algunos casos, graves problemas de salud".

Sin embargo, tal y como la propia plataforma de afectados trasladó a la edil de Adelante Sevilla Sandra Heredia, "las ayudas económicas del Ayuntamiento de Sevilla no han llegado, jamás se habilitó un punto de atención para los afectados, que aún no saben en muchos casos donde acudir para presentar sus reclamaciones, y no se tiene constancia de que ninguno de ellos haya sido incluido en el programa urgente de Servicios Sociales".

Por ello, la concejal aprovechará la próxima sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al gobierno municipal para saber si el Ayuntamiento de Sevilla prevé cumplir con los compromisos que asumió para con el colectivo de afectados.

Más de 3.000 personas tan solo en la ciudad y en la provincia de Sevilla han presentado reclamaciones ante el Colegio Oficial de Dentistas, que a su vez pudo acceder en septiembre de 2018 a más de 29.000 historias clínicas que se guardaban en la sede de Idental, explica.

Sin embargo, tal y como la propia Heredia indica, tras haberse entrevistado con el colectivo de personas afectadas, "ni se habilitó en ningún momento un punto de atención, ni los afectados han recibido hasta el momento ningún tipo de ayuda o compensación económica, a pesar de la responsabilidad manifiesta que tuvo el Ayuntamiento de Sevilla al permitir que dos clínicas operaran en nuestra ciudad sin los permisos y licencias necesarios".

Heredia preguntará además "si el Consistorio incluyó a los afectados con mayor vulnerabilidad y precariedad en su programa de ayudas urgentes de los Servicios Sociales municipales".

La edil explica que "Idental utilizaba para captar clientes una publicidad engañosa que hizo que numerosos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pese a su precaria situación económica, vieran una oportunidad de solucionar sus problemas de salud bucodental". Sin embargo, "estas personas fueron estafadas ante la pasividad del Ayuntamiento para tomar medidas que protegieran sus derechos y desde 2018 han sufrido un perjuicio manifiesto que se agrava como consecuencia de su precariedad".

"Por ello, queremos saber si al menos a los afectados que podían acreditar sus bajos ingresos se les incluyó en el programa de ayudas urgentes", añade la edil.