UGT y CCOO convocan una manifestación "por un convenio digno en Dependencia"

Actualmente, "más de 200.000 personas a nivel estatal carecen de un convenio que respete el salario mínimo acordado en el Acuerdo Nacional de Negociación y establezca unas condiciones de trabajo dignas".

Así, mañana habrá una manifestación en La Rioja convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y por la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT La Rioja. También habrá movilizaciones en Cataluña, Galicia, Madrid, Asturias y Valencia.

Ambos sindicatos han lamentado "la pasividad de las organizaciones empresariales en la negociación del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. La patronal se ha negado a atender las últimas propuestas sindicales y no ha planteado alternativas, provocando la parálisis de las conversaciones tras diez meses de trabajo".

Por todo esto, "se ha impedido la minoración de la actual jornada anual de trabajo, abusiva e inasumible, se han perpetuado incrementos salariales ínfimos que han empobrecido al sector y a la propia sociedad, se ha mantenido un régimen indecente y decimonónico de permisos y licencias, y se ha propiciado un incremento, subrepticio pero constante, de la carga de trabajo con recurso abusivo a la denominada 'polifuncionalidad'".

De este modo, el sector se moviliza para defender un servicio esencial para la sociedad diciendo:

No al empleo precario No a los salarios de pobres No a la explotación de los/las trabajadores No a las enfermedades laborales

Además, UGT y CCOO consideran imprescindible que se termine de desarrollar la Ley de Dependencia, que afecta no solo a sus trabajadores/as, sino a toda la ciudadanía.

La dependencia podría ser un yacimiento de empleo de calidad y sin embargo se ha convertido en un nicho de precariedad: un sector altamente feminizado en el que las trabajadoras no llegan a los 1000 euros al mes, cifra mínima contemplada en el último Acuerdo de Negociación Colectiva.

La manifestación será a partir de las 11,00 horas y saldrá desde la plaza del Mercado (ante la sede de la FER), pasando por el Palacete del Gobierno de La Rioja y por la Consejería de Servicios Sociales.