Alcalde de Carboneras cesa a su socio de gobierno, el independiente Salvador Hernández por "desconfianza"

Precisamente López va a asumir la primera tenencia de Alcaldía que ostentaba Hernández tras su cese por Decreto de Alcaldía mientras que las competencias de Turismo, Hacienda y Fiestas pasarán a concejales del PSOE.

El alcalde, José Luis Amérigo, ha indicado a Europa Press que, antes de tomar la decisión que no compromete la mayoría absoluta con la que gobierna gracias al apoyo del concejal de Gicar, ha tenido una conversación telefónica con Hernández "para escuchar su versión y en la que confirma que ha sido el protagonista de ese intento de moción de censura".

"La desconfianza había ido a más en estos días y ya se ha extendido al resto del equipo de gobierno, por lo que me he visto obligado a cesarlo para no comprometer la estabilidad y que pudiéramos seguir trabajando", ha trasladado.

Amérigo, quien ha remarcado que el PSOE "sigue contando con el apoyo de la otra pata de Gicar, quien continúa en el gobierno conviviendo con el resto de concejales", ha señalado que, ante el "clima existente" no cabía opción y ha afirmado que Hernández "no ha podido negar el intento de moción de censura porque peor no lo podía hacer".

Ha asegurado, en esta línea, que "no existía motivo alguno" para adoptar esta medida para desalojarlo de la Alcaldía "porque no se han incumplido ninguno de los puntos" del pacto de gobierno alcanzado en junio.

"Parece que el PP provincial está detrás de todo esto", ha añadido Amérigo, quien ha apuntado que "no sería la primera vez", ha recordado que Hernández gobernó con el apoyo de los 'populares' y que "el PP ha ido en los últimos años cuesta abajo y sin frenos en Carboneras, un municipio que es atractivo para un partido y que nunca ha conseguido".

Al hilo de esto, ha reiterado que Hernández habría "urdido este asalto" con el PP "pese a que no tenía ni pies ni cabeza porque todo estaba funcionando con total normalidad". "Seguiremos trabajando con total unión por Carboneras para solucionar los problemas", ha concluido.