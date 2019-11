Salva Espín valencianitza 'Deadpool' en el cartell del Saló del Còmic, dedicat a herois i vilans

L'il·lustrador ha presentat el seu disseny, que s'adaptarà a una portada d'un 'comic-book' de Marvel de la saga de Deadpool, en una roda de premsa amb el director del certamen, Armando Nsué, el director de continguts, Daniel Tomás, i el vicerector de Cultura de la Universitat de València, Antonio Arizo, en la qual s'han avançat alguns dels continguts d'aquesta cita, que inclourà una mostra inèdita de Manuel Gago i a la qual han confirmat la seua assistència Jordi Bernet i Marika Vila, Paco Roca, Sento, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou i Luis NCT.

Espín, dibuixant espanyol autor de Marvel Còmics des del 2012, ha explicat que amb aquest cartell vol rendir "un homenatge" a la ciutat que li va veure nàixer com a artista després de llicenciar-se en Belles arts". Per a açò, ha muntat Deadpool en un unicorn onejant la bandera valenciana i obrint-se pas entre el foc de les falles en la Plaça de la Reina. L'artista ha confessat que l'encantaria que acabara il·lustrant les samarretes de la gent en les platges i que els autobusos de València s'ompliran d'unicorns.

"Per què un Deadpool en un unicorn? Perquè els unicorns molen", ha constatat. De fet, ja va presentar a Marvel un Deadpool muntant en un unicorn i, pese les reticències inicials, va ser tot un èxit".

Per la seua banda, el director del Saló del Còmic, Armando Nsue, ha explicat que aquest esdeveniment, que passa a dir-se 'Saló del Còmic de València' després de la venda de la marca Comic Con de l'empresa que coorganitzava el saló valencià, "no vol ser una reunió de 'frikis' sinó reunir un sector "transversal" entre el còmic, l'audiovisual i el videojoc amb "un potencial brutal".

Nsue ha explicat que volen dotar cada edició d'un fil conductor. Enguany han optat per la controvèrsia tan actual que enfronta 'Herois i vilans' i el canvi de paradigma de tots dos arquetips. Sobre aquest tema, el vicerector de Cultura ha explicat que aquesta dicotomia no és nova i que en la tradició literària espanyola l'atracció pels guilopos es remunten al Lazarillo de Tormes.

Ara, ha explicat, la fascinació pels vilans obeeix al fet que és "impossible que triomfen els herois en un món econòmic que ha generat unes desigualtats socials sense precedents". "Els pobres deslegitimen els valors de les classes dominants i el llenguatge artístic reacciona", ha sintetitzat.

"GRAN MOMENT" DEL CÒMIC VALENCIÀ

Així mateix, el director del certamen ha ressaltat que ara es donen "totes les circumstàncies externes" per a "crear un gran esdeveniment". D'aquesta manera, es compta amb el suport de la càtedra del còmic de la Universitat, de l'Associació d'Editors del País Valencià, que tindrà un espai de 200 m2 per a reunir editorials i llibreries especialitzades, i l'Associació Professional de Guionistes d'Espanya (ARGH!), amb les quals s'estan col·laborant en la configuració de xarrades i premis.

Per la seua banda, el director de continguts ha desgranat les cites confirmades, encara que ha ressaltat que encara queden quatre mesos i vindran més. Així, s'ha programat les exposicions 'Manuel Gago. De València al món', la primera gran retrospectiva de l'autor del Guerrer de l'Antifaç i considerat com un dels autors valencians de còmics més importants de la història; 'Salva Espín. Més de 10 anys deixant la seua empremta en Marvel' i 'Alta Tensión i la Plaça del Mercat. Revistes que rugeixen des de València'.

A més, en 'Pels seus herois i vilans els coneixereu', una selecció de personalitats de diferents àmbits que compartiran quals són el seu heroi i el seu vilà favorit i 'El veí', coincidint amb l'anunci de l'estrena per part de Netflix d'aquesta novel·la gràfica, mentre que en 'Pintes o dibuixes? Un passeig per l'art de la mà del còmic' arribarà a alguna localització de la ciutat de València a l'aire lliure on es mantindrà durant diverses setmanes.

Així mateix, ha confirmat la seua presència el dibuixant Jordi Bernet, que va saltar a la popularitat amb 'Torpedo 1936'; Marika Vila, autora de còmic que va desenvolupar la seua obra amb un fort compromís polític amb el feminisme en una època que la va obligar a portar endavant els seus projectes contracorrent: els anys 70; i els valencians Paco Roca, Sento, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou i Luis NCT, entre d'altres.

La presència d'indústries com l'audiovisual i el videojoc seran una de les claus d'aquest esdeveniment, per la qual cosa tindran presència durant el saló mitjançant exposicions, xarrades, tallers i altres activitats. Així, el Saló també acollirà la presentació del film 'Orígenes Secretos' i el videojoc 'Blacksad, under the skin' que adapta l'univers del còmic europeu més influent i destacat, Blacksad, obra de Juanjo Guarnido i Juan Díaz Canales.

Així mateix, es desenvoluparan activitats per a acostar el còmic als xiquets i un jurat de prestigi coordinat per la Càtedra del Còmic de la Universitat de València, premiarà els millors en Millor còmic infantil/juvenil, millor còmic nacional, millor còmic internacional editat a Espanya, A la carrera d'un/a autor/a valencià/a; Autor/a revelació, A la tasca divulgativa, contribució al patrimoni del còmic, un futur de còmic i a la millor novel·la gràfica social.