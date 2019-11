El Deleste 2019 "conquesta" el llit del Túria i preveu batre el seu rècord fusionant l'indie de Second amb l'OV

En la roda de premsa de presentació de l'esdeveniment, que per primera vegada tindrà lloc íntegrament a l'aire lliure en l'antic llit del riu Túria, han participat la presidenta de l'auditori musical, Gloria Tello, i el seu director, Vicent Ros; el director del certamen, Quique Medina, el mestre Daniel Abad Casanova, i el cantant de Second, Sean Frutos.

Medina ha assenyalat que enguany s'ha reduït el nombre de bandes però no en caché dels artistes, que el públic podrà gaudir íntegrament perquè solament hi ha un escenari. El "plat fort" serà el concert conjunt de Second amb l'Orquestra de València per al qual el director Daniel Abad ha realitzat arranjaments simfònics a algunes de les cançons de l'últim treball de la banda murciana, 'Anillos i Raíces', per a adaptar-los a la posada en escena en l'escenari de més de 50 músics.

A més, Manel tancarà l'octava edició amb la presentació del seu nou disc 'Per la bona gent'. L'escenari també unirà a The New Raemon i la il·lustradora Paula Bonet i a més actuaran Pony Bravo, Ferrán Palau, Mueveloreina, Alavedra o Nogen.

Una altra de les novetats del festival són els seus dos espais oberts i gratuïts a la ciutat: Deleste Electrònic i Espai Movistar Jardins del Palau. Des de les dotze del migdia i fins a les 21.15 hores, Deleste Electrònic tornarà a omplir la terrassa del de la millor música electrònica a través de les propostes d'alguns dels més destacats selectors i productors locals com Raretrax, Disco Misco, Sexto Humano, Cero en Conducta (Blanch) o Home Selector.

D'altra banda, la cafeteria Jardins del Palau, i amb la col·laboració de Movistar, acollirà tot el dia una sèrie de djs "amics del festival" que s'encarregaran que no cesse la música pop, rock i indie.

Medina ha admès que assumeixen "un risc econòmic" perquè han invertit "més diners que mai" per a fer el festival que els agrada. "La vida de l'artista és així", ha apuntat.

"CRÉIXER CAP AVALL"

Així mateix, ha assegurat que la decisió d'eixir al llit es va adoptar abans del despreniment del sostre aquest estiu d'unes sales del Palau de la Música perquè el festival "estava demanant a crits" baixar al llit, ja que el passat any "la terrassa va quedar estreta" i es va comprovar que el públic vol "acabar a l'aire lliure". Per açò "el natural era créixer cap avall" i eixir al llit. "Quina sort, perquè si no hi hauria haver canviat moltes coses", ha constatat.

D'aquesta manera, es vol batre rècord de públic i superar els 1.600 assistents del passat any. Així, s'ha mostrat segur que s'aconseguiran un mínim de 2.000 persones de les 3.000 que té l'aforament del recinte, perquè no volen "jugar amb el màxim", als quals caldrà afegir les persones que passen pels seus dos espais gratuïts: Deleste Electrònic i espai Movistar jardins del Palau. En total, unes 3.000 o 4.000 persones.

"Volem que la música es fusione amb la vida normal del llit del Túria i que els valencians se senten orgullosos del festival encara que no participen", ha comentat.

Per la seua banda, el director Daniel Abad ha ressaltat que aquest concert és "un projecte molt emocionant" en conjuminar la música simfònica de "una de les millors orquestres del món" amb els temes de Second, a qui ha estudiat per a fer els arranjaments com analitza a Beethoven o Listz, per a "salvaguardar el seu enfocament i personalitat". "He gaudit moltíssim no només amb el concert sinó amb tot el procés creatiu", ha explicat.

De la mateixa manera el cantant de Second, Sean Frutos, ha ressaltat que és "molt emocionant" poder interpretar uns temes compost des de la solitud de la seua casa juntament amb uns "músics increïbles" en un concert que serà "únic i molt especial".

Per la seua banda, la presidenta del Palau ha ressaltat que aquest festival, que compta amb un públic "molt fidel", "encaixa perfectament" amb el projecte de fer del València "una music city".