El Deleste 2019 "conquista" el cauce del Túria y prevé batir su récord fusionado el indie de Second con la OV

En la rueda de prensa de presentación del evento, que por primera vez tendrá lugar íntegramente al aire libre en el antiguo cauce del río Turia, han participado la presidenta del auditorio musical, Gloria Tello, y su director, Vicent Ros; el director del certamen, Quique Medina, el maestro Daniel Abad Casanova, y el cantante de Second, Sean Frutos.

Medina ha señalado que este año se ha reducido el número de bandas pero no en caché de los artistas, que el público podrá disfrutar en su totalidad porque solo hay un escenario. El "plato fuerte" será el concierto conjunto de Second con la Orquesta de València para el que el director Daniel Abad ha realizado arreglos sinfónicos a algunas de las canciones del último trabajo de la banda murciana, 'Anillos y Raíces', para adaptarlos a la puesta en escena en el escenario de más de 50 músicos.

Además, Manel cerrará la octava edición con la presentación de su nuevo disco 'Per la bona gent'. El escenario también unirá a The New Raemon y la ilustradora Paula Bonet y además actuarán Pony Bravo, Ferrán Palau, Mueveloreina, Alavedra o Nogen.

Otra de las novedades del festival son sus dos espacios abiertos y gratuitos a la ciudad: Deleste Electrònic y Espacio Movistar Jardines del Palau. Desde las doce del mediodía y hasta las 21.15 horas, Deleste Electrònic volverá a llenar la terraza del de la mejor música electrónica a través de las propuestas de algunos de los más destacados selectores y productores locales como Raretrax, Disco Misco, Sexto Humano, Cero en Conducta (Blanch) o Home Selector. Por otra parte, la cafetería Jardines del Palau, y con la colaboración de Movistar, acogerá todo el día una serie de djs "amigos del festival" que se encargarán de que no cese la música pop, rock e indie.

Medina ha admitido que asumen "un riesgo económico" porque han invertido "más dinero que nunca" para hacer el festival que les gusta. "La vida del artista es así", ha apuntado.

"CRECER HACIA ABAJO"

Asimismo, ha asegurado que la decisión de salir al cauce se adoptó antes del desprendimiento del techo este verano de unas salas del Palau de la Música porque el festival "estaba pidiendo a gritos" bajar al cauce, ya que el pasado año "la terraza quedó estrecha" y se comprobó que el público quiere "acabar al aire libre". Por ello "lo natural era crecer hacia abajo" y salir al cauce. "Qué suerte, porque si no habría haber cambiado muchas cosas", ha constatado.

De este modo, se quiere batir récord de público y superar los 1.600 asistentes del pasado año. Así, se ha mostrado seguro de que se alcanzarán un mínimo de 2.000 personas de las 3.000 que tiene el aforo del recinto, porque no quieren "jugar con el máximo", a los que habrá que añadir las personas que pasen por sus dos espacios gratuitos: Deleste Electrònc y espacio Movistar jardines del Palau. En total, unas 3.000 o 4.000 personas.

"Queremos que la música se fusione con la vida normal del cauce de un Turia y que los valencianos se sientan orgullosos del festival aunque no participen", ha comentado.

Por su parte, el director Daniel Abad ha resaltado que este concierto es "un proyecto muy emocionante" al aunar la música sinfónica de "una de las mejores orquestas del mundo" con los temas de Second, a quien ha estudiado para hacer los arreglos como analiza a Beethoven o Listz, para "salvaguardar su enfoque y personalidad". "He disfrutado muchísimo no solo con el concierto sino con todo el proceso creativo", ha contado.

Del mismo modo el cantante de Second, Sean Frutos, ha resaltado que es "muy emocionante" poder interpretar unos temas compuesto desde la soledad de su casa junto a unos "músicos increíbles" en un concierto que será "único y muy especial".

Por su parte, la presidenta del Palau ha resaltado que este festival, que cuenta con un público "muy fiel", "encaja perfectamente" con el proyecto de hacer del València "una music city".