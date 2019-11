Harmonia del Parnàs celebra 15 anys amb un disc d'"amor per la terra" a través del seu patrimoni musical

L'Institut Valencià de Cultura ha acollit aquest dimecres la presentació del nou treball discogràfic d'Harmonia del Parnàs, el seté disc d'aquesta agrupació valenciana que, sota la direcció de la musicòloga i investigadora Marian Rosa Montagut, ha dedicat gran part del seu treball a la recuperació del patrimoni musical autòcton.

El CD '15' és un disc recopilatori dels quinze anys de trajectòria del grup, i arreplega gravacions des de l'any 2004 fins al 2018 d'obres i fragments d'autors valencians, com és el cas de José Escorihuela (de Morella); José Pradas Gallén (de Vilafermosa); el mestre de capella de la catedral de València, Pere Rabassa; el mestre de capella del Reial Col·legi del Corpus Christi de València, Francisco Hernández Illana; o el compositor al servici de la Cort valenciana a principis del segle XVIII, Francisco Corradini.

Harmonia del Parnàs, una de les agrupacions de música antiga més reconegudes de tot l'Estat, està dirigida per la valenciana Marian Rosa Montagut, creada al 2003 i presentada el públic l'any 2004 en el Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa (Tarragona).

INSTRUMENTS I CRITERIS HISTÒRICS

Amb una trajectòria molt consolidada, destaca la seua tasca de recuperació de patrimoni musical valencià del segle XVI al XVIII, amb instruments i criteris històrics. El grup compta amb el suport d'importants institucions públiques i privades, com l'INAEM, AC/E o l'IVC de la Generalitat Valenciana, entre d'altres, per a realitzar gires per tot el món.