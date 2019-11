Font de Mora no vio irregularidades en Ciegsa y descarga en Caturla la responsabilidad de los contratos

20M EP

El exconseller de Educación Alejandro Font de Mora ha asegurado ante el juez que no vio ningún tipo de irregularidad en la empresa pública Ciegsa y ha descargado en Máximo Caturla, el ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa, la responsabilidad de los contratos y de las adjudicaciones.