Innovació destinarà 825 milions a universitats i 7,1 a retindre talent per a afrontar "l'emergència tecnològica"

Així ho ha asseverat la consellera Carolina Pascual, que ha comparegut en Les Corts per a informar dels comptes del seu departament per al pròxim exercici. Ha desgranat algunes de les principals partides del seu departament, que dedica el gruix dels seus recursos, en concret 825,6 milions, al capítol d'Universitats. Aquesta xifra suposa un augment de 2,2 milions davant de la dotació del present any.

En aquest sentit, i sobre les declaracions realitzades per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, respecte a que aquest pressupost suposa un "retrocés" -manifestacions que li ha recordat l'oposició en diversos moments de la compareixença-, Pascual ha reconegut que li hauria agradat que el creixement fora major, "sens dubte". "Però pregunten a tots els consellers si no els haguera agradat augmentar també les seues partides", ha plantejat.

Així mateix, ha subratllat que s'està treballant amb les universitats, "en un diàleg molt fluid", per a "crear el millor escenari de finançament plurianual". Ha agregat que a l'inici de l'any estarà llest "un document inicial", al mateix temps que ha subratllat que "el deute històric està garantit a través d'una modificació de crèdit que es pagarà abans del 31 de desembre, igual que enguany".

La consellera ha posat en valor que "en un entorn com l'actual, malgrat mancar de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), la Conselleria fa una aposta forta per les universitats".

Ha ressaltat els 30,8 milions en beques; ajudes al transport de l'alumnat per un import de 473.000€; la congelació de les taxes, per la qual cosa la Conselleria aportarà 21 milions per a compensar a les universitats pel que deixen d'ingressar; 600.000 euros a programes Erasmus; l'Agència d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), que passa a tindre 1.100.000 euros, 175.000 més en què el 2019, i l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics, que rep 3.038.540 euros (+102.000).

En l'àrea de Ciència i Investigació, el pressupost creix quasi un 4,2% fins a arribar als 60,7 milions. D'aquesta quantitat, aproximadament un 90% -54,42 milions- va a parar a línies de subvencions per a afavorir la generació de coneixements pels centres d'investigació. Per exemple, el Programa d'Ajudes per al Foment i Suport a la R+D+I comptarà amb 32,5 milions per a 15 modalitats o els 15 milions que es reserven per a infraestructures i equipament científic.

A més, ha recalcat que el Pla GenT, per a la tornada deltalent, creix al 2020 un 115%. Si al 2019 havia pressupostats 3,3milions, l'any 2020 hi ha 7,1 milions.

Pascual s'ha detingut en el paper de l'Agència Valenciana de laInnovació (AVI) -que s'adscriurà al seu departament a partir de l'1 de gener- com a "peça clau per a la cohesió i enfortiment del Sistema d'Innovació". Per açò, ha dit, al 2020, disposarà de 2,43 milions addicionals que eleven el seu pressupost fins als 27,15 milions "i donen estabilitat a la seua convocatòria anual d'ajudes". En aquest pressupost estan incloses diverses línies anteriorment depenents de l'IVACE, com 1,750.000 euros per a parcs tecnològics, 250.000 per aREDIT i altres 250.000 euros per al Hub de Robòtica.

En l'àrea de Societat Digital, s'ha referit a partides com la de la Societat de Projectes Temàtics, que va a destinar a inversions de Districte Digital 2,2 milions d'euros i que inclouen el projecte iinici d'Obres de l'edifici del Moll 5 del Port d'Alacant per a ampliar les instal·lacions amb 1.600.000 euros; un milió d'eurosper al desplegament d'infraestructures de banda ampla i 150.000 euros per a un estudi que aporte un sistema d'indicadors per a combatre l'escletxa digital.

CONSELLERIA "FANTASMA", COM EN "'LOS OTROS'"

Els grups de l'oposició han coincidit a expressar "decepció" per una Conselleria que han qualificat com "buida" i "fantasma" i en la qual el PSPV s'ha deixat "llevar la cartera" pels seus socis de Compromís.

Per part del PP, Luis Martínez ha criticat que el conseller d'Economia Rafael Climent haja conservat àrees d'innovació -com el "control econòmic dels fons dels instituts tecnològics"- i ha considerat que s'ha produït una "guerra de milions i seients".

El parlamentari de Ciutadans Fernando Llopis -que ha dedicat part de la seua intervenció a reconéixer als alumnes i personal de les universitats catalanes "que fan possible que s'impartisca classe"- ha opinat que la de Pascual és "una Conselleria fantasma". Ha lamentat així mateix que situar el departament a Alacant és "com la pel·lícula d'Amenábar, 'Los Otros': vosté ix a passejar per una Conselleria sense pressupostos ni funcionaris". També li ha criticat que hagen baixat les beques per a alumnes excel·lents.

Des de Vox, José María Llanos ha criticat que el pressupost ha sigut "un repartiment de croms, duplicat entre conselleries". D'altra banda, ha criticat que en diverses línies dels organismes es parle d'introduir la perspectiva de gènere, una cosa que, en la seua opinió, "no fa falta que des d'existeix la Constitució i el Codi Penal". Sobre aquest comentari, el representant de Cs ha puntualitzat que "la innovació és cosa de tots i per açò no hem de fer-la sols els homes", per la qual cosa ha recolzat que es fomente la incorporació de dones a carreres STEM.

"LA INNOVACIÓ ÉS TRANSVERSAL"

En la seua rèplica, Pascual ha defès que "la innovació és transversal". "Totes les conselleries apliquen polítiques d'innovació però la meua és la que les lidera i coordina. En la negociació vaig defendre i ho seguiré fent que determinades línies estigueren en aquest departament a través de l'AVI però el que està clar és que per al Consell la innovació és una prioritat".

Els grups del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem- han expressat el seu suport per a engegar la nova conselleria i han assenyalat que tant de bo els fons foren més, però han recordat que la Comunitat Valenciana està "infrafinançada". La consellera ha apuntat ací que els seus pressupostos estan oberts per si hi ha nous PGE i els ha qualificat de "realistes, responsables i de trànsit" per a iniciar la marxa de la Conselleria.