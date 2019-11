Iván Carbonell i Marcos Eymar guanyen els premis de narrativa del Ciutat de València

Iván Carbonell Iglesias, amb l'obra 'La cançó del mag Merlí', i Marcos Eymar Benedicto, amb 'El último libro', són els guanyadors dels premis Ciutat de València en la seua XXXVII edició en les modalitats de Narrativa en valencià i en castellà, les de major dotació, 12.000 euros, dels Premis Literaris Ciutat de València.

Els guardons, que atorga l'Ajuntament de València, porten el nom de la ciutat i homenatgen alguns dels seus autors més insignes, destaca el consistori.

El premi d'Assaig en valencià dotat amb 10.000 euros, ha sigut per a 'L'home impacient. (Diaris 1996-1998)', d'Antonio Martí Monterde, mentre que el guanyador d'Assaig en castellà, també amb una quantia de 10.000 euros, ha sigut Fernando Marín Gallardo per l'obra 'El agua del extranjero. Descalabros de un mercenario humanitario'.

Quant al guardó de Teatre en valencià, el jurat ha considerat mereixedor de rebre'l a l'autor Queralt Riera per l'obra 'De dol'. En aquesta categoria però en llengua castellana, la distinció ha anat a parar a Miguel Ángel González per 'Modo avión'. Aquestes dos modalitats tenen una dotació econòmica de 8.000 euros.

Finalment, el jurat ha premiat l'obra 'Versos oceànics', de Francesc Mompó i Valls, amb 6.000 euros, com a guanyadora en la modalitat de Poesia en valencià, i 'Arborescente', de Nieves Chillón Gázquez, amb idèntica quantitat, que s'ha imposat en la secció de Poesia en castellà.

"Un any més, des de la Regidoria de Recursos Culturals, donem a conéixer els guanyadors dels premis literaris Ciutat de València, que recuperarem i incrementarem en la seua dotació econòmica fa ja quatre anys, a més d'ampliar a quatre modalitats en valencià i castellà", ha assenyalat la regidora de cultura Glòria Tello.

Increment de participants

L'edil ha expressat la seua satisfacció per que "s'ha experimentat un increment de més de cent participants respecte a l'anterior edició, la qual cosa vol dir que aquests premis s'estan afermant dins del panorama literari, en el que ha influït no només la dotació econòmica, sinó també que les obres premiades siguen publicades en editorials de reconegut prestigi".

Els premis Ciutat de València tenen també "una clara voluntat de visibilització de la tasca literària i de pensament de les dones, en portar els noms d'Isabel de Villena, María Beneyto i Celia Amorós, amb la incorporació d'un escriptor exiliat -com en el cas de Max Aub-, o recuperant la nostra memòria històrica -amb el conegut sociòleg i sexòleg Josep Vicent Marqués", afig Tello.

Com en anteriors edicions, l'Ajuntament de València tornarà a propiciar la millor difusió de les obres guanyadores gràcies als acords amb les editorials Bromera i Edicions del Bullent, per als llibres en valencià, i amb Pre-Textos i Ñaque, per a les obres en castellà, cases editores de reconegut prestigi per a ajudar a acréixer la rellevància dels Premis Literaris Ciutat de València.

Les obres guanyadores no només seran publicades i els seus autors percebran una dotació econòmica, sinó que també rebran una escultura de Miquel Navarro.