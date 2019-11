Detingut per un incendi en la casa de la seua exparella a Gandia que va cremar tres cotxes, una moto i dos gossos

L'arrest del presumpte autor dels fets, un jove de 23 anys de nacionalitat espanyola, s'ha dut a terme en el marc de l'operació 'Melaya'. Les diligències han passat a la disposició d'un Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Gandia, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Les investigacions van començar arran de la denúncia interposada pels habitants de la vivenda on sobre les 0.05 hores del 17 d'agost, després que s'iniciara un incendi per causes intencionades en el qual van resultar calcinats tres vehicles, un ciclomotor i dos gossos que es trobaven al costat dels turismes.

Davant la gravetat dels fets, el Grup d'Incendis de la Guàrdia Civil de València va realitzar una inspecció ocular en la vivenda per a determinar l'origen del foc. De l'estudi realitzat es va concloure que les causes van ser intencionades.

De les perquisicions realitzades es va poder determinar que el dia dels fets un jove es trobava pels voltants de la vivenda on es va originar l'incendi en la qual vivia la seua exparella. Entre aquestes indagacions, els agents van poder saber que els gossos que es trobaven en la casa no van lladrar, la qual cosa els va portar a pensar que l'autor era una persona coneguda per ells.

Davant aquests fets, els agents van detindre finalment el jove per la seua presumpta implicació en un delicte d'homicidi en grau de temptativa en l'àmbit de la violència de gènere i un altre d'incendi.