PP critica que Sevilla "continúe sin organismo" gestor del turismo y que Consorcio "siga en vía de disolución"

En un comunicado, el PP señala que "tampoco queda aún claro el modelo de integración", ya que indica que habría que cambiar los estatutos de Contursa y "los trabajadores no tienen tampoco la seguridad de que se les garantice los derechos adquiridos durante años".

En este marco, el portavoz adjunto del Grupo Popular Juan de la Rosa ha incidido en que "no es lógico que uno de los principales motores económicos de la ciudad, como es el turismo, continúe sin organismo que lo gestione y que el Consorcio siga en vía de disolución".

De la Rosa considera "incomprensible" que el gobierno municipal haya "dado marcha atrás" con la Agencia Turismo de Sevilla, aprobada hace un año, y "se esté planeando ahora un nuevo modelo de gestión turística a través de Contursa".

"Todo esto tira por tierra el trabajo realizado hasta la fecha para la puesta en funcionamiento de la nueva Agencia Turismo de Sevilla, aprobada definitivamente en octubre del pasado año y sin actividad hasta la fecha", agrega. Para el PP, "es incomprensible que todo el esfuerzo, las reuniones mantenidas con el sector, las alegaciones elaboradas y la labor realizada en este arduo camino al que Espadas nos ha llevado con la creación de las nueva agencia, no haya servido aún para nada".

El concejal se pregunta si "se merece un sector estratégico como el turismo seguir al son de los bandazos de Espadas, que haya pasado medio mandato sin un órgano que regule los desequilibrios turísticos que se están dando en la ciudad o que no aproveche su potencial para transformarla en riqueza y generación de empleo de calidad por no contar con un órgano que dirija las políticas turísticas".

PP INDICA QUE HACE UN MES ADVIRTIÓ DE SITUACIÓN DE TAPICES DEL ALCÁZAR

También en materia turística, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Belmonte, ha llamado la atención sobre que hace casi un mes su formación alertó del "deterioro" de los tapices del Real Alcázar, así como del "mal estado" de algunas de las zonas, tras lo que el gobierno local "actúa en el Salón de los Tapices".

El también portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Belmonte harecordado que "el 9 de octubre el PP exigió a Espadas que propusiera a Patrimonio Nacional un convenio de colaboración para que los tapices del Alcázar fueran rehabilitados de manera inmediata". "Casi un mes después, al fin, el gobierno de Espadas ha decidido tomar medidas y actuar", señala.

Belmonte ha manifestado que "en el PP ni alarmamos ni mentimos, ya que semanas después de nuestra denuncia están reconociendo que hay un problema y han cerrado la zona para actuar". "El PP le está marcando la agenda al PSOE, que no tiene plan de ciudad ni se preocupa por los problemas de la ciudad", ha destacado.

El PP pide un plan director del Alcázar, "que no acaba de ver la luz"; un plan de seguridad y "un verdadero alcalde que se preocupe por este monumento y que no lo use como método de recaudar dinero para otros fines". "Se aprobó hace dos años en el Pleno la elaboración y puesta en ejecución, en el más breve plazo posible, de un plan director para garantizar una gestión integral y ordenada del monumento", recuerda.