Climent defèn que Ford Almussafes és una planta "potent" que ja treballa en vehicles híbrids

Climent ha defès que es tracta d'una factoria "potent" que ja està treballant en els vehicles híbrids, i des del seu departament es treballarà perquè "les coses vagen bé", malgrat la intenció de la companyia de l'oval de traslladar als EUA la producció dels motors Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres a partir del 2022, açò és, el 90% dels propulsors que es produeixen en la factoria valenciana.

El conseller, que s'ha pronunciat en aquests termes durant la seua compareixença Les Corts per a informar sobre el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2020 pel que fa al seu departament, ha assegurat que la Generalitat seguirà "treballant com estem fent en Ford".

"Tenim clara la situació de Ford", ha assenyalat Climent, qui ha atribuït al "proteccionisme i les pressions" del president dels EUA, Donald Trump, la decisió de la companyia nord-americana de portar-se la producció al seu país natal, perquè no li coste diners pels aranzels.

En tot cas, s'està treballant ja en l'híbrid, ha apuntat Climent, al mateix temps que ha garantit que van a "fer que les coses vagen bé" en la fàbrica valenciana, perquè és "potent". Per aquest motiu, ha dit, tenen una comissió bilateral amb Ford, "per a any rere any, anar parlant de les necessitats i sobre eixes necessitats anar treballant", ha remarcat.

A més, qüestionat pels partits de l'oposició sobre la reducció de les ajudes a la planta valenciana, Climent ha defès que mentre el govern del PP va destinar 41 milions d'euros en ajudes a Ford Almussafes del 2012 al 2015, el Govern del Botànic ha concedit 71 milions entre el 2016 i el 2019.