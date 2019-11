Les mínimes baixen aquest dimarts a la Comunitat, encara que segueixen 5º més altes del normal, amb vents de 81 km/h

A més, les temperatures seguiran baixant al llarg de la setmana. Així, en la ciutat de València s'ha passat dels 17,5 graus que es van registrar l'1 de novembre, als 21,6 graus del dia 2, als 15,1 d'aquest dimarts.

Així mateix, el vent està deixant ratxes a Fredes de fins a 81 km/h, Vilafranca 76, Atzeneta del Maestrat 68, en l'aeroport València i Morella 68, en l'aeroport Alacant-Elx 67, a Xàtiva 59, a Xàbia 58, a Bicorb 58, a Utiel 58, a València 56, a Alcoi 55, a Oliva i a Vinaròs 55.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut 1.110 telefonades per 690 incidents relacionades amb vent. Per províncies, a València s'han comptabilitzat 685 telefonades per 406 incidents, a Castelló 81 cridades i 54 incidents i a Alacant 344 per 230 incidents.