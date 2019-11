Adelante critica que Vox intente "criminalizar" a los MENA y llama a combatir sus "actos de odio"

Mientras los dirigentes de Vox han celebrado dicho acto para denunciar la supuesta "inseguridad" y los "graves problemas" ligados a este tipo de instalaciones, -si bien según la Junta de Andalucía el índice de delincuencia de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la administración se reduce al 0,54 por ciento-, la concejal de Adelante Sandra Heredia ha lamentado que "Monasterio no haya venido a Sevilla a denunciar la pobreza que padecen muchos de nuestros barrios y prefiera sembrar odio".

Por eso, ha criticado "la intención de Vox de criminalizar" a menores de edad "cuyo único pecado ha sido llegar a España huyendo de la miseria, el hambre y la violencia". "Rocío Monasterio ha venido a Sevilla con la intención de poner una diana en la espalda de los niños y niñas extranjeras que viven en régimen de acogida en el barrio de la Macarena", ha aseverado.

A tal efecto, ha recordado que frente a las movilizaciones promovidas por varias asociaciones en contra del citado centro para menores extranjeros, "el pasado mes de julio cientos de vecinos y vecinas de la Macarena dieron un ejemplo de dignidad y ofrecieron una cálida bienvenida" a los menores acogidos en el citado centro de la calle Los Polancos.

En ese sentido, ha apelado "a toda la gente de bien que vive en el vecindario para que no calen los mensajes de odio que Vox y Rocío Monasterio pretenden instalar". "No podemos permanecer impasibles ante este nuevo acto de odio de Vox, porque si cuando atacan a unos simples niños no hacemos ahora nada, nadie nos defenderá cuando ataquen a otras personas por razón de sus ideas políticas o de su orientación sexual".

"Lo que ha sucedido hoy son hechos gravísimos que no podemos tolerar, pues la ultraderecha ha señalado la vivienda donde residen varios niños y niñas extranjeras", ha avisado la concejal de Adelante, toda vez que la Asociación de Juristas 17 de Marzo denunció en junio ante la Fiscalía un posible "delito de odio" asociado a la "campaña" promovida por determinadas asociaciones contra el citado centro, con la advertencia de que había sido "señalado el centro donde residirían los menores y difundido su ubicación exacta", un lugar finalmente objeto de "actos vandálicos", según aquella denuncia recogida por Europa Press.