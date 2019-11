10N.- Els electors de la Comunitat Valenciana votaran aquest diumenge en 6.043 taules i 2.220 col·legis

Així ho ha indicat aquest dilluns el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, després de la visita que ha realitzat al magatzem electoral de la província de València amb la finalitat de conéixer el dispositiu material que s'utilitzarà en els comicis del 10 de novembre.

Els 3.667.565 electors de la Comunitat Valenciana disposaran el 10 de novembre de 48.485.464 paperetes amb les candidatures a les Corts Generals -44.869.034 paperetes per al Congrés i 3.616.430 paperetes per al Senat-, ha agregat Juan Carlos Fulgencio.

Així mateix, ha precisat que per a aquesta jornada electoral s'instal·laran a més de les 16.233 urnes, 6.043 cabines de votació. Per a facilitar la tasca dels membres de les taules de transmissió de dades a les subdelegacions, s'ha designat a 2.983 representants de l'administració -"funcionaris o empleats municipals que controlen i supervisen el funcionament de les taules electorals", ha explicat- que disposaran de 2.308 tablets. "

Les 3.667.565 persones que estan cridades les urnes a la Comunitat Valenciana aquest 10 de novembre són 10.456 més que en els comicis generals del passat mes d'abril. Del total, 3.555.911 són residents a Espanya i 111.654 són residents a l'estranger, ha ressaltat Fulgencio.

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana ha assenyalat que el cost màxim del dispositiu electoral per al 10 de novembre en aquesta autonomia arriba, pel que fa al seu departament, als 4.329.563,2 euros.

Respecte als efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que garantiran la normalitat i seguretat al llarg d'aquesta jornada electoral, ha indicat que es comptarà a càrrec de la Delegació del Govern amb més de 9.400 efectius. D'aquest total, 4.641 són membres de la Guàrdia Civil; 3.340, de la Policia Nacional, i més de 1.400 agents de les diferents policies locals i de la Unitat Adscrita.

Juan Carlos Fulgencio ha apuntat que a ells se sumaran els agents que per convenis especials presten determinats ajuntaments com el de València -en aquest cas ha detallat que es comptarà amb 531 agents- i que les corporacions locals assumeixen com a cost propi.