Mercedes Garrido considera que Baleares "ha iniciado un camino de no retorno" en Memoria Histórica

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, quien ha avanzado que "después de situar al archipiélago a la altura del resto de países europeos con la exhumación de Franco, los socialistas no quieren quedarse con este paso y quieren ir más allá", en un momento en el cual "la extrema derecha propugna la derogación de la Ley de Fosas o de la Ley de Memoria Democrática".

La iniciativa insta al Gobierno de España a hacer las modificaciones legislativas oportunas para declarar nulas las sentencias judiciales de tribunales franquistas así como también estos tribunales, a actualizar la Ley de Memoria Histórica y a que se promuevan homenajees públicos, entre otros.

Además, es una propuesta que también contempla el rechazo a los posicionamientos xenófobos, racistas y fascistas, contrarios al ordenamiento constitucional, y la condena de forma rotunda y oficial desde el Parlament de "las prácticas represivas del franquismo que supusieron una sistemática violación de los derechos humanos".

En este sentido, Garrido ha apuntado que "no caben equidistancias". "De la extrema derecha no esperamos nada pero sí esperamos que PP y Cs se pronuncien de manera clara y contundente, puesto que todavía no sabemos que piensen de la exhumación del dictador ni si están de acuerdo o no", ha dicho.

"En Baleares hemos iniciado un camino de no retorno en este ámbito, con la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fosas, con la creación de una Dirección General de Memoria Histórica y con la apertura de las fosas".

Finalmente, Garrido ha insistido en que el partido Socialista es el partido de la memoria histórica, ya que así lo han demostrando, "con Xisco Antich haciendo el mapa de las fosas, con Francina Armengol impulsando la apertura de estas fosas y con Pedro Sánchez exhumando al dictador".