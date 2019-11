Inspecció de Treball investiga les empreses vinculades a Francis Puig

Inspecció de Treball ha obert sengles investigacions a les empreses Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions, vinculades a Francis Puig -germà del president de la Generalitat, Ximo Puig- després de la denúncia presentada pel PP per les subvencions rebudes a compte del programa Avalem Joves per a la contractació de joves entre 2016 i 2018, que ascendeixen a quasi 112.000 euros, que tenien com condició l'augment net de plantilla que, segons la informació recaptada pels 'populars', no s'hauria produït.

Segons ha explicat la diputada del PP Eva Ortiz en roda de premsa, van presentar la denúncia davant Inspecció de Treball de València el 17 d'abril d'enguany perquè "aclarira si hi ha un delicte contra els drets dels treballadors" i el passat 2 d'octubre se'ls va informar que "s'han realitzat les pertinents actuacions de comprovació dels dubtes i els possibles incompliments assenyalats en l'escrit de la denúncia".

"Segueix oberta" eixa investigació, ha remarcat la també secretària general del PPCV, que ha subratllat que Inspecció "està fent la feina, estan treballant en açò" i no sap si ho hauran posat en coneixement o no de Fiscalia, atés que en no ser ells personal interessat en l'empresa o treballadors se'ls dona una informació "molt limitada".

En tot cas, ha anunciat que el PP ampliarà la denúncia interposada en el Jutjat d'Instrucció número 4 de València en breu assenyalant les seues sospites d'un frau en les subvencions i delicte contra els drets dels treballadors perquè "faça el que haja de fer".