València incrementa en 118 els semàfors per a cecs i arriba als 960 acústics

La ciutat de València ha instal·lat, en el que va d'any, 118 nous dispositius acústics en semàfors adaptats per a invidents i ha renovat altres 152 perquè, a més d'activar-se amb un comandament a distància, el puguen fer mitjançant el bluetooth del telèfon mòbil.

Amb aquesta actuació són ja 960 els semàfors que avisen a les persones cegues de les diferents fases que disposen per a detindre's o creuar en 480 passos de vianants. Tenint en compte que el nombre total de semàfors és de 10.025, només el 4,68% es troben adaptats perquè els invidents puguen creuar sense perill de ser atropellats pels vehicles.

La iniciativa ha partit de la Regidoria de Mobilitat Sostenible i ha comptat amb la col·laboració de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Segons expliquen fonts municipals, els nous dispositius incorporen una tecnologia que permet, amb el bluetooth del mòbil activat i visible, activar automàticament els semàfors acústics.

D'aquesta manera, quan la persona invident s'acosta als encreuaments adaptats, pot saber si el semàfor està en verd i, per tant, si pot creuar. La idea ha sigut desenvolupada per l'empresa Ilunion, del grup social ONCE.

Segons explica Rosario Rodríguez, tècnica de Rehabilitació de l'entitat, el sistema de semàfors adaptats que utilitza l'Ajuntament de València evita els problemes de contaminació acústica que generen uns altres, com els de Madrid.

En la capital d'Espanya, aquests semàfors emeten sons cada vegada que canvien a fase verda per a vianants, mentre que a València només s'activa el dispositiu acústic quan un invident el sol·licita a través del seu comandament o del mòbil.

A més, explica que, enfront del que algunes persones creuen, l'activació no altera el funcionament del semàfor, sinó que posa en marxa únicament la informació sonora. Aquesta especialista en accessibilitat es dedica a facilitar l'autonomia a les persones invidents per les ciutats.

Subratlla la “molt bona relació” que manté l'ONCE amb els tècnics de Mobilitat Sostenible i destaca la importància que els usuaris realitzen peticions a aquest departament per a instal·lar dispositius sonors quan s'observen situacions de perill com, per exemple, en l'encreuament de l'avinguda del Port amb el carrer Eivissa, segons relata.

Respecte a l'expansió per la ciutat, afirma que el Consistori s'està centrant tant en la renovació dels dispositius antics com en la seua ampliació per altres zones. En aquest sentit, afirma que es van instal·lant d'anell en anell: van començar en el centre històric, van seguir per les grans vies i després per les rondes de Pérez Galdós i avinguda del Cid. “El repte és fer-lo ara cap a les rondes exteriors, però hi ha limitacions pressupostàries perquè és car”, afig.

Segons l'Ajuntament, les vies on se situen els passos de vianants que s'han adaptat enguany són les avingudes de Balears i França, Pintor Maella, Albereda, La Plata, Germans Maristes, Port, Peris i Valero i Alcalde Reig, així com la de l'Oest i els carrers dels Sants Justo i Pastor, del Mestre Valls, de Juan Llorens, dels Centelles, d'Ángel Villena, José Soto Micó, Alboraia, Eduardo Boscá, Jesús i Albacete.

“L'accessibilitat és un dret fonamental. Per això, des que arribarem al govern en 2015 ens hem posat les piles per a recuperar el temps perdut a l'hora d'atendre les necessitats de totes les persones, sense excloure a ningú”, apunta el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

En aquest sentit, explica que durant el passat mandat es va activar “la instal·lació de les places de mobilitat reduïda sol·licitades per la gent que les necessita i que es va paralitzar durant anys, segons sembla per a estalviar pintura. Ara hem emprés aquesta gran actuació per a reforçar la seguretat de les persones invidents”, explica.

Mesures per a la integració

Segons expliquen des de l'ONCE, València és una de les ciutats amb major nombre de semàfors per habitant. Aquest fet, unit a l'alt grau d'integració de les persones invidents, que cada vegada es mouen més soles, eleva la demanda dels sistemes sonors en els semàfors. Així, apunten que les mesures de pacificació del trànsit que impulsa l'Ajuntament poden fer cada vegada menys necessaris els semàfors.