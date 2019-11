Vox dice que Asturias tiene peores infraestructuras que otras comunidades y pone de ejemplo el aeropuerto

"Aquí tenemos un aeropuerto que está infrautilizado, mal aprovechado, con unas conexiones aéreas muy mejorables y con precios elevadísimos", ha criticado

Figaredo ha dicho que Vox defiende la igualdad entre todos los españoles. "Por eso no vemos justo ni de recibo que unas comunidades autónomas tenga más conexiones ferroviarias de alta velocidad que Asturias. No es justo que unas regiones tengan varios aeropuertos en los que se han tirado millones de euros para nada cuando Asturias tiene uno fantástico que no se aprovecha. Ese es el gran déficit y el fallo del sistema autonómico", ha comentado.

Además de un aeropuerto "mal aprovechado", Figaredo ha lamentado que la red portuaria asturiana se vea además "infrautilizada" precisamente por la falta de conexiones ferroviarias "que llevan prometiendo, como la variante de Pajares que lleva diez años de retraso".

"No podemos estar a la cola en todo y ser los maltratados de España por culpa de un sistema autonómico que nos falla y que al final a quien apoya y premia es al partido nacionalista, al niño mimado que sólo pide y pide y ahí tenemos a Cataluña y País Vasco con unas infraestructuras que sobrepasan a todas las que hay en España", ha concluido.