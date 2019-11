Un vecino de la barriada de La Luz de Málaga gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años

En concreto, la suerte la ha dado Alejandro Márquez que vende en un quiosco ubicado en la avenida Isaac Peral, número 9, de Málaga, según han informado a través de un comunicado.

El sorteo de este sábado 2 de noviembre tenía motivo andaluz porque estaba dedicado a la localidad onubense de Punta Umbría, coincidiendo con la celebración de unas jornadas de convivencias en esta localidad en la que han participado desde el pasado día 30 hasta hoy más de 2.500 personas ciegas o con discapacidad visual grave de toda España, y ha llevado el resto de premios a Cataluña.

Además, el próximo martes, 5 de noviembre, la ONCE dedicará su sorteo a Antequera (Málaga) en su condición de 'Premio Reina Letizia de Accesibilidad Universal de Municipios 2018'.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

El próximo viernes, 8 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos ofrece un bote de 79 millones de euros. Por otro lado, el sorteo del 11 del 11 de la ONCE ofrecerá el próximo 11 de noviembre un premio de once millones de euros, once premios de un millón de euros además de once premios de 111.000 euros, entre otros muchos que suman más de 43 millones de euros en premios.