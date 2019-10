El pleno de Diputación aprueba una moción de Vox para la unidad de España y contra el proceso independentista

La citada moción, defendida por el diputado de Vox Rafael García Ortiz, ha sido votada después de que el Tribunal Supremo haya condenado a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a los nueve exmiembros del Gobierno catalán, del Parlament y de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural encarcelados por el proceso independentista de 2017, atribuyéndoles delitos de sedición y malversación de fondos públicos en función de cada caso, y de los graves disturbios vividos en la región tras dicha resolución judicial.

La propuesta era similar a la ya votada en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, si bien no incluía la petición de prohibir la recepción institucional a cualquier cargo público de Cataluña condenado, procesado o investigado por hechos relacionados con aquella declaración, extremo que no prosperó en el pleno municipal a cuenta de los principios de presunción de inocencia y de no discriminación.

La moción, circunscrita a defender la unidad de España y condenar la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ha sido aprobada con el único voto contrario de Adelante.