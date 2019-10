La apertura del Mercado Central se aplaza a después de Navidad por decisión de los detallistas

La fecha prevista inicialmente para el próximo 28 de noviembre se demorará sin una fecha concreta de apertura, ya que el objetivo es que "todo salga bien" y ha añadido que el objetivo del Gobierno municipal es "resolver problemas y no crearlos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Herrarte ha explicado que los detallistas habían acordado la fecha de apertura de común acuerdo, pero los operadores de restauración, ha solicitado un "pequeño aplazamiento" de apertura, que no han precisado, para que todo esté bien y a los detallistas les ha parecido bien y han trasladado solicitud al Ayuntamiento.

"Si el objetivo es que salga bien y ellos que pusieron fecha límite no quieren arriesgar la campaña de Navidad, el Ayuntamiento es flexible y sensible ante su solicitud, como so puede ser de otra forma".

Herrarte ha abundado en que lo importante es que saquen la campaña de Navidad con mucho éxito. Ha contado que la obra está entregada al Ayuntamiento y con este aplazamiento los detallistas trabajarán "sin el estrés y tras ese hito, de común acuerdo, se fijará la nueva fecha de apertura. Lo importante es hacerlo bien".

La titular de Mercado ha relatado que el operador de restauración que ocupará cuatro puestos y ofrecerá un proyecto "innovador" en la zona central del Mercado Central se ha incorporado a última hora y todos están de acuerdo en atender esa petición.

Tras la Navidad se abordará la apertura porque tiene que ser de forma colegiada con los detallistas y hasta que no se hable con ellos no se podrá dar una fecha definitiva, ha abundado para apelar al "criterio de prudencia" porque la decisión no es del Ayuntamiento.

Hasta entonces, el mercado provisional sigue abierto y desarrollará la actividad en Navidad. Acerca de los costes que supondrá tener el Mercado Central sin operar ha dicho que "es muy bajo porque los detallistas no estarán operando y la parte proporcional de los gastos de ambos mercado la abonará cada parte".