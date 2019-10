Sustitución.- Ayuntamiento recibe 13 millones más de la PIE prevista para 2019

Gaya ha llamado la atención sobre este asunto durante su intervención en el pleno extraordinario convocado para este jueves con el objetivo de abordar diversas modificaciones presupuestarias, así como para aprobar la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente a 2018. Concretamente, este último punto ha salido adelante al contar con el apoyo del PSOE y de Adelante Sevilla y la abstención de PP, Cs y Vox.

En este marco, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla ha lamentado la "mala gestión" presupuestaria del gobierno y advierte de que en las cuentas de 2018 se refleja que "no se ha ejecutado ni el diez por ciento de las inversiones". Afirma que en la Gerencia de Urbanismo la ejecución de las inversiones "no llega ni al seis por ciento o un 34 por ciento en zonas de transformación social, mientras que en servicios sociales hay cuatro millones sin invertir y nueve millones en empleo". Asegura que situaciones parecidas se reflejan en áreas de sostenibilidad y medio ambiente. Pese a ello, ha puesto en valor que se cree una dirección general de seguimiento presupuestario este mandato y espera que los socialistas "hayan aprendido".

De su lado, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha pedido "equilibrio presupuestario, control del gasto y que la contabilidad refleje datos reales", además de transparencia en la información y que se tengan en cuenta las consideraciones del interventor, que señala que hay un "crecimiento sostenido de gasto corriente que lleva a incumplimiento de regla de gasto en 2018", por lo que espera que se tenga en cuenta en los próximos presupuestos.

Ante estas intervenciones, la responsable municipal de Hacienda ha señalado que el aumento del gasto corriente que se refleja responde a las 35 horas de la plantilla municipal y al incremento salarial de los trabajadores. Además, indica que "la única forma de soportar este gasto es un aumento de los ingresos, frente a grupos que aquí defienden que hay que bajarlos". En este marco, ha destacado los 13 millones de euros más que habrá al aumentar la PIE, "lo que permitirá tender a ese equilibrio financiero y presupuestario".

También, ha hecho referencia a esa dirección de seguimiento presupuestario, donde el Ayuntamiento "es el primero interesado en tener ese control, tomándoselo muy en serio", y ha insistido en que "no hay una mala gestión presupuestaria". "Adelante hace la comparación de lo ejecutado con relación a todo el gasto y no conforme al gasto computable. Si no se hace respecto a este último, probablemente se supera la regla de gasto, que es lo que estamos evitando por todos los medios", advierte.