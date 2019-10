Sanitat reparteix més de 800.000 dosis de vacunes contra la grip, amb la nova tetravalent de 6 mesos a 64 anys

La principal novetat és la vacuna tetravalent per a persones de sis mesos a 64 anys. En general, els objectius de la campanya -fins al 31 de gener- són aconseguir una cobertura de vacunació del 65% en majors de 65 anys, 55% en embarassades i 60% en personal sanitari. El cost de les vacunes és de 3.204.032 euros.

Per a aquesta temporada, Sanitat ha adquirit 801.000 dosis de vacunes enfront de la grip que ja es van començar a distribuir de forma gradual entre els departaments de salut des del passat 21 d'octubre. En concret, 362.690 dosis per a la província de València, 313.850 per a Alacant i 79.300 per a Castelló, deixant un romanent de marge de seguretat.