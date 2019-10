IU plantea un consorcio de ayuntamientos y Principado que dote de un marco estable de conservación de la Senda del Oso

"El Principado no tiene excusa para no participar en este consorcio porque esta senda es un recurso turístico no sólo para los concejos de la zona sino de toda la región más allá de los cuatro ayuntamientos", ha dicho Zapico.

Ha indicado que IU no es una fuerza política advenediza en la defensa de la Senda del Oso y ya la legislatura pasada denunció en varias ocasiones el peligroso estado en el que se encontraba la senda, "desgraciadamente sin que sirviese para evitar los accidentes ocurridos ni para evitar el descenso turístico en la zona".

Zapico ha comparecido en rueda de prensa en la Junta General junto a la alcaldesa de Teverga, María Amor Ardura, para abordar la situación de la Senda del Oso y alternativas de empleo social verde tras una reunión con los grupos municipales de IU en Quirós y Proaza.

Se ha referido al "demoledor informe de Fiscalía" que habla de más de 200 deficiencias que debe hacer a todos tomar conciencia de la situación de la infraestructura. Así, Zapico ha indicado que esta senda debe ser un nicho para ese modelo que propone IU de empleo verde.

"Ese empleo debe tener un componente local y social y con salarios por encima del Salario Mínimo y en esa parte social deben tener preferencia los perceptores del Salario Social", ha explicado Zapico.

La alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura por su parte, ha destacado la importancia de esta infraestructura para los cuatro municipios de los Valles del Oso y el potencial que la misma tiene. Ha indicado que ahora ya no sirve un mantenimiento sin llevar a cabo antes una inversión inicial potente que de seguridad a la senda, empezando por las vallas de seguridad, el pavimento o los puntos críticos donde caen rocas y piedras que hay que atajar.

"Desde los ayuntamientos necesitamos que el Principado nos haga esa inversión potente inicial con una partida a través de los presupuestos y luego ya pasaríamos a un segundo punto, el del mantenimiento a través de ese consorcio. Ahí me parece interesante ese empleo verde del que habla IU", ha indicado Álvarez Ardura, que ha recordado que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y es necesario que la infraestructura esté en condiciones.