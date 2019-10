Fuset, "absolutament respectuós amb la justícia", diu que no hi ha responsabilitats penals en l'accident de Vivers

Fuset s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de començar el ple en el consistori, en ser preguntat pel seu processament.

L'edil està processat per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu i un altre contra la seguretat dels treballadors. "Sóc absolutament respectuós amb la justícia, amb les lleis, per açò no faig consideracions -sobre la seua situació judicial-, ni tan sol les que puguen ser útils per a la meua defensa", ha puntualitzat.

I ha insistit: "M'agradaria poder explicar més detalls que crec que són útils per a l'opinió pública per a poder comprendre i empatitzar més amb aquest assumpte, però per respecte a la justícia i a la família del treballador que va morir, crec que que he de ser el més prudent possible. Ha de prevaldre el respecte a la justícia".

No obstant açò, Fuset ha matisat que es troba també obligat, "mentre que es qüestionen els danys morals a tercers, i mentre que hi ha desafortunades filtracions" a "desmentir" informacions. Així, ha assenyalat que vol deixar "molt clar" que en el seu recurs a l'ordre de processament "en cap cas es realitza cap tipus de delegació de responsabilitats penals perquè no hi ha i així ho expliquem en el recurs", ha dit.

"Vull deixar molt clar -ha insistit- que de cap manera es vincula el meu company Carlos Galiana -regidor de Comerç- amb les graderies que els promotors van instal·lar a Vivers". I ha remarcat: "És fals que tinga la més mínima vinculació amb aquestes graderies, tal com es desprén d'una lectura correcta del recurs".