El Govern se reúne con el Ayuntamiento de Felanitx para abordar la construcción de un nuevo colegio en el municipio

Según ha detallado la Conselleria en un comunicado, al acto han acudido también representantes de la 'Plataforma per una escola nova' y del propio CEIP, que han solicitado que, mientras no se consiga un solar para el nuevo colegio, se estudie una solución temporal "similar a la del centro modular de Can Cirera Prim en Sa Pobla". La Conselleria se ha comprometido a estudiar esta posibilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado de las gestiones que se están llevando a cabo para conseguir un solar adecuado para poner a disposición de Educación y desde el Govern se han ofrecido los servicios técnicos del Ibisec para asesorar al Consistorio en los trámites precisos.

En la reunión han participado, por parte de la administración, el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, la jefa del Departamento de Planificación y Centros, Antònia Serra, y el jefe de servicio de Centros, Jordi Escudero.

Por parte del municipio han acudido al acto, además del alcalde de Felanitx, los regidores Isabel Montero, Xisco Duarte y Maria Gràcia González.

Por parte de la 'Plataforma per una escola nova', de la dirección del CEIP Inspector Joan Capó, han asistido Apol·lònia Mas, Maria Antònia Obrador, Pep Lluís Obrador y Carme Tur, además de Margalida Massutí y Paloma M. Ballester por parte del centro.